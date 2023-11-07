خبير اقتصادي يكشف حقيقة تعرض مصر للإفلاس

كشف الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي وأستاذ القانون التجاري الدولي بالجامعة البريطانية، حيقية ومزاعم ما ذكرته بعض التقارير عن إعلان مصر إفلاسها خلال 6 أشهر.

قوة الاقتصاد

وقال: الهدف من الحرب الاقتصادية التي تشن على مصر منذ 18 شهرًا هو إجبار على التنازل عن جزء من الأراضي لحل الأزمة الفلسطينية، مؤكدًا أن حجم الاقتصادي المصري كبير للغاية وموارده متعددة ولا يمكن أن تعلن الدولة التي تمتلك قناة السويس وقطاعا سياحيا منتعشا الفترة الأخيرة وإيرادات كبيرة للمصريين في الخارج وصادرات كبيرة في عدة قطاعات، إفلاسها.

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التأثير على الاستثمارات الأجنبية لمصر

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “البوابة” الذي تقدمه الإعلامية شيرين شوقي إلى أن الإعلامي عمرو أديب استضاف خبيرا مجهول الهوية تحدث عن أن مصر ستعلن إفلاسها خلال 6 أشهر، وهذا ساهم بصورة كبيرة في طرد الاستثمارات الأجنبية لمصر.

رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة

ولفت إلى أن الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة لـ5.5% بعدما كانت 0%، وهذا أدى لجذب كل الأموال من الخارج، الأمر الذي أثر علي الأسواق الناشئة والنامية مثل مصر.

وأشار إلى أن حجم مديونية الولايات المتحدة تصل إلى 32 ترليون دولار ومع ذلك لم نسمع شيئا عن إعلان أمريكا إفلاسها رغم أنها أكبر مقترض في العالم.

وكشف بنك الاستثمار الأمريكي الشهير، مورجان ستانلي، أنه ما زال محايدًا فيما يتعلق بوزن مصر النسبي في محفظته وتوصياته للاستثمار في أصولها، مشيرًا إلى أنه يتبنى نظرة تفاؤلية حذرة بشأن الأصول المصرية على المدى البعيد.



ويأتي ذلك بالتزامن مع توقع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي تراجعًا آخر في قيمة الجنيه، حيث توقع أن يصل سعر الدولار إلى حوالي 37 جنيهًا بنهاية العام الحالي.