الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

أربع رسائل مهمة لوكيل الأزهر في مؤتمر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف،فيتو

شارك  أ. د محمد الضويني، وكيل الأزهر، في المؤتمر العالمي الثاني لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والذي جاء تحت عنوان«الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية»، والذي يحظى برعاية كريمة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية.

كلمة وكيل الأزهر في مؤتمر مجلس الإفتاء الشرعي في الإمارات 

وقدم وكيل الأزهر أربع رسائل في ختام كلمته بالمؤتمر الدولي وهي:

الرسالة الأولى: إن الهيئات العلمية الواعية هي التي لا تضع رأسها في الرمال خوفا من المستجدات، بل هي التي تتصور ما قد يستجد في المستقبل بمنهجية مدروسة في ضوء ما وضعه الفقهاء من مسائل افتراضية سبقوا بها أزمنتهم.

Advertisements

الرسالة الثانية: إن ما تتيحه المستجدات العلمية في مجالات الحياة فرصة حقيقية لإعادة النظر في الملكة الفقهية والعلمية للأمة، التي تضمن حسن استثمار الموارد وتؤدي إلى اتخاذ القرارات الصائبة.

سبل تحقيق نهضة الأمة 

الرسالة الثالثة: إن تحقيق نهضة الأمة لا يكون إلا بالمحافظة على الهوية المستقرة والمرتكنة إلى مكونات واضحة، مع الانفتاح على عطاء العصر بما يمكننا من توظيفه واستثماره.

والرسالة الرابعة: إننا يجب أن نعمل على زيادة الوعي بما في الواقع من تحديات، وأن نعرف ما يراد بأوطاننا وأمتنا، وأن نستفيد من معطيات الواقع حتى لا نتخلف عن ركبه.

txt

وكيل الأزهر: سر بقاء الإسلام هو تفاعله مع معطيات كل عصر

txt

وكيل الأزهر: الألم يعتصرنا بسبب تعرض أطفالنا الأبرياء في غزة للمجازر الصهيونية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإمارات الافتاء الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان زيادة الوعى مؤتمر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي مجلس الإمارات للإفتاء مجلس الامارات للافتاء الشرعي وكيل الأزهر

مواد متعلقة

وكيل الأزهر: سر بقاء الإسلام هو تفاعله مع معطيات كل عصر

وكيل الأزهر: الألم يعتصرنا بسبب تعرض أطفالنا الأبرياء في غزة للمجازر الصهيونية

الأكثر قراءة

هدنة الـ 3 أيام، تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدني للأجور

صورة لـ أنتوني بلينكن فى العراق تجلب العار للولايات المتحدة الأمريكية، هذه قصتها

محمد رمضان يعلق على أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام: مش هنسمح بكده

خبير اقتصادي يكشف حقيقة تعرض مصر للإفلاس

تفسير حلم اللحم المطبوخ في المنام وعلاقته بهزيمة الأعداء وزوال ضيق الحال

وزير الشباب والرياضة يطمئن على العامري فاروق في المستشفى

موقع عبري: الرئيس المصري يشعر بالغضب، وهذه تفاصيل رد فعله على نتنياهو

Advertisements

منوعات

المزيد

تواشيح وذكر ومديح، المئات يهيمون بحب آل النبي في مولد الحسين (فيديو وصور)

شعار مصر للطيران يزين تاكسي لندن تزامنًا مع معرض سوق السفر العالمي

حضور كثيف في الليلة الختامية بمولد الإمام الحسين (فيديو وصور)

نيمار ضحية عملية سطو مسلح جديدة في البرازيل ونجاة ابنته من الخطف

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في ختام التعاملات

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 7/ 11 /2023

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى الاحتفال بالحسين، شهداء آل البيت والناجون من كربلاء

تفسير حلم اللحم المطبوخ في المنام وعلاقته بهزيمة الأعداء وزوال ضيق الحال

تفسير رؤية شخص قصير القامة في المنام وعلاقتها بحدوث الكثير من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية