خبير اقتصادي: كل دولار زيادة في سعر النفط يضيف عبئا إلى الموازنة بمليارات الجنيهات

حرب غزة، كشف الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي وأستاذ القانون التجاري الدولي بالجامعة البريطانية، مدى تأثر الاقتصاد بالحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة..

تأثر الاقتصاد سلبا بسبب حرب غزة

وأوضح أن الاقتصاد المصري تأثر سلبًا بالحرب على قطاع غزة، معقبًا: "الحرب تؤثر بشكل مباشر على سعر البترول، وارتفاع سعر البرميل دولار واحد يكلف الدولة مليارات الجنيهات، ولهذا رفعت الدولة أسعار البنزين مؤخرًا".

الحرب الاقتصادية علي مصر

ولفت: "الحرب على قطاع غزة أظهرت السر الخفي وراء الحرب الاقتصادية التي تشن على مصر خاصة فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين لسيناء".

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جذب الاستثمارات

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “البوابة” الذي تقدمه الإعلامية شيرين شوقي إلى أن مصر كانت أكبر دولة في القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات في القارة السمراء في أزمة كورونا، ورغم ذلك يتحدث البعض عن إمكانية أن تعلن مصر إفلاسها خلاف وجود أزمة دولار.

ولفت إلى أن الحرب التي تشن على مصر إعلامية وتهدف إلى تدمير معنويات الشعب بهدف إحداث فتنة، وبالتالي الدخول في دوامة من الصراعات والفتنة، مشيرًا إلى أن مصر تتعرض لحرب اقتصادية من قبل الإعلام الغربي منذ 18 شهرًا.

استعمار تجاري

وأوضح أن الاستعمار لم ينته بعد الحرب العالمية الثانية، ولكنه تحول من استعمار عسكري إلى استعمار تجاري، بهدف سلب ثروات الأمم، وهذا ما يحدث في الكثير من الدول، مشيرًا إلى أن المستغرب أن بعض المصريين يساعدون الإعلام الغربي في حربه الاقتصادية على مصر.