الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

خبير اقتصادي: كل دولار زيادة في سعر النفط يضيف عبئا إلى الموازنة بمليارات الجنيهات

الدولار الأمريكي،
الدولار الأمريكي، فيتو

حرب غزة، كشف الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي وأستاذ القانون التجاري الدولي بالجامعة البريطانية، مدى تأثر الاقتصاد بالحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة..

 

تأثر الاقتصاد سلبا بسبب حرب غزة

وأوضح أن الاقتصاد المصري تأثر سلبًا بالحرب على قطاع غزة، معقبًا: "الحرب تؤثر بشكل مباشر على سعر البترول، وارتفاع سعر البرميل دولار واحد يكلف الدولة  مليارات الجنيهات، ولهذا رفعت الدولة أسعار البنزين مؤخرًا".

 

الحرب الاقتصادية علي مصر

ولفت: "الحرب على قطاع غزة أظهرت السر الخفي وراء الحرب الاقتصادية التي تشن على مصر خاصة فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين لسيناء".

Advertisements

 

جذب الاستثمارات 

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “البوابة” الذي تقدمه الإعلامية شيرين شوقي إلى أن مصر كانت أكبر دولة في القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات في القارة السمراء في أزمة كورونا، ورغم ذلك يتحدث البعض عن إمكانية أن تعلن مصر إفلاسها خلاف وجود أزمة دولار.

ولفت إلى أن الحرب التي تشن على مصر إعلامية وتهدف إلى تدمير معنويات الشعب بهدف إحداث فتنة، وبالتالي الدخول في دوامة من الصراعات والفتنة، مشيرًا إلى أن مصر تتعرض لحرب اقتصادية من قبل الإعلام الغربي منذ 18 شهرًا.

مورجان ستانلي: نتفاءل بمستقبل الاقتصاد المصري وعبء الديون يستدعي ضرورة خفض قيمة الجنيه

خطة البرلمان: دعوات مقاطعة المنتجات العالمية غير مقبولة وتؤثر سلبيا على الاقتصاد المصري

استعمار تجاري

وأوضح أن الاستعمار لم ينته  بعد الحرب العالمية الثانية، ولكنه تحول من استعمار عسكري إلى استعمار تجاري، بهدف سلب ثروات الأمم، وهذا ما يحدث في الكثير من الدول، مشيرًا إلى أن المستغرب أن بعض المصريين يساعدون الإعلام الغربي في حربه الاقتصادية على مصر.


 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعر الدولار سعر النفط اسعار النفط الموازنة حرب غزة إسرائيل

مواد متعلقة

خبير اقتصادي: حملات المقاطعة فرصة لعودة الثقة في منتجاتنا ويجب تشجيع المستثمر المحلي

الحكومة تناقش سيناريوهات حماية الاقتصاد المصري من الآثار السلبية للأحداث العالمية والإقليمية

مورجان ستانلي: نتفاءل بمستقبل الاقتصاد المصري وعبء الديون يستدعي ضرورة خفض قيمة الجنيه

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يبقي علي سعر الفائدة دون تغيير.. وأسعار الذهب وفقا لآخر تحديث

الأكثر قراءة

هدنة الـ 3 أيام، تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدني للأجور

صورة لـ أنتوني بلينكن فى العراق تجلب العار للولايات المتحدة الأمريكية، هذه قصتها

محمد رمضان يعلق على أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام: مش هنسمح بكده

خبير اقتصادي يكشف حقيقة تعرض مصر للإفلاس

تفسير حلم اللحم المطبوخ في المنام وعلاقته بهزيمة الأعداء وزوال ضيق الحال

وزير الشباب والرياضة يطمئن على العامري فاروق في المستشفى

موقع عبري: الرئيس المصري يشعر بالغضب، وهذه تفاصيل رد فعله على نتنياهو

Advertisements

منوعات

المزيد

تواشيح وذكر ومديح، المئات يهيمون بحب آل النبي في مولد الحسين (فيديو وصور)

شعار مصر للطيران يزين تاكسي لندن تزامنًا مع معرض سوق السفر العالمي

حضور كثيف في الليلة الختامية بمولد الإمام الحسين (فيديو وصور)

نيمار ضحية عملية سطو مسلح جديدة في البرازيل ونجاة ابنته من الخطف

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في ختام التعاملات

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 7/ 11 /2023

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى الاحتفال بالحسين، شهداء آل البيت والناجون من كربلاء

تفسير حلم اللحم المطبوخ في المنام وعلاقته بهزيمة الأعداء وزوال ضيق الحال

تفسير رؤية شخص قصير القامة في المنام وعلاقتها بحدوث الكثير من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية