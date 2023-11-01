خطة البرلمان: دعوات مقاطعة المنتجات العالمية غير مقبولة وتؤثر سلبيا على الاقتصاد المصري

انتقد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، دعوات المقاطعة لبعض المنتجات والعلامات التجارية العالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها بأنها "غير مقبولة" وغير "منطقية" لما لها من تأثير سلبي علي الاقتصاد المصري والاستثمارات الاجنبية المباشرة.

تسديد الضرائب للدولة

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن المنتجات التي يتم الدعوة لمقاطعتها 98% - 99% منها عمالة مصرية وتقوم بتسديد الضرائب للدولة وتعتبر منتج مصري وليس كما يروج البعض لان تصنعيها يكون بمصانع داخل مصر، لافتا إلى أن تلك الدعوات بالمقاطعة سينتج عنها انخفاض في المبيعات وبالتالي انخفاض في الضرائب المسددة.

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الظروف الاقتصادية

ودعا ياسر عمر إلي ضرورة الفصل بين الاقتصاد والتعاطف الوطني، لأن الظروف الاقتصادية الحالية تحتم علينا مراعاة ذلك لأن الضرر الاقتصادي الناتج عنها أكبر بكثير على مصر، لافتا الي أن المنتجات المحلية التي يتم الترويج لها على أنها البديل موجودة في السوق المحلي منذ سنين ولا تتمتع بامكانيات ولا قدرة إنتاجية تستوعب العمالة التي ستضرر من تلك الدعوات، قائلا:" هذا الأمر أثبت فشله منذ 50 عاما مضت".

وأكدت الدكتورة يمنى الحماقي، الخبيرة الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن رواج المنتجات المصرية وانتعاشها بعد تفعيل حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية والأمريكية يحتاج إلى زيادة في التنافسية وليس الاعتماد على ظرف محدد مثل دعوات المقاطعة لتحقيق زيادة في المبيعات وانتعاش المنتج المحلي.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية في تصريحات خاصة، أن المنتج المصري المحلي يحتاج إلى زيادة القدرة التنافسية وزيادة التصدير للخارج حتى يمكن القول إن المنتج المصري يتصدر المشهد وينال ثقة المواطنين، مشيرة إلى أنه كلما كان هناك تنافسية وزيادة في معدلات التصدير كلما ضمنا أن المنتج المحلي أكثر جودة وقدرة على الاستحواذ على ثقة المواطنين والتخلي عن المستورد.

الجوانب الإيجابية والسلبية للمقاطعة

وأضافت أن المقاطعة تحمل جانبين الأول إيجابي والثاني سلبي، فأما عن الإيجابي فإنه يعطي رسالة إلى أصحاب العلامة التجارية الأم أن استثماراتهم في الداخل وعلامات الفرنشايز لديهم في الداخل قد تتأثر بفعل المقاطعة وبالتالي تكون وسيلة يمكن استخدامها في التفاوض مع الاحتلال.

وتابعت: "أما الجانب الآخر السلبي فهو أن المقاطعة توثر على المصريين العاملين في الداخل وعمليات البيع حيث إن المطاعم والعلامات التجارية التي تحمل اسم الشركة الأم مثل ماكدونالذر وغيرها هي في النهاية توظف مصريين وتقوم بصناعة منتجاتها من السوق المحلي، مطالبة المشاركين في المقاطعة بدراسة كافة أبعادها المختلفة للوقوف على رأيهم في اتخاذ قرارهم الشخصي المناسب للمشاركة من عدمه.