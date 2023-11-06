مورجان ستانلي: نتفاءل بمستقبل الاقتصاد المصري وعبء الديون يستدعي ضرورة خفض قيمة الجنيه

كشف بنك الاستثمار الأمريكي الشهير، مورجان ستانلي، أنه ما زال محايدًا فيما يتعلق بوزن مصر النسبي في محفظته وتوصياته للاستثمار في أصولها، مشيرًا إلى أنه يتبنى نظرة تفاؤلية حذرة بشأن الأصول المصرية على المدى البعيد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توقع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي تراجعًا آخر في قيمة الجنيه، حيث توقع أن يصل سعر الدولار إلى حوالي 37 جنيهًا بنهاية العام الحالي.

تقرير مورجان ستانلي حول مستقبل الاقتصاد المصري

وأشار بنك مورجان ستانلي، إلى أن تفاؤله بمستقبل الأصول المصرية يعود إلى مجموعة من العوامل، كان من بينها فرص الحصول على تمويلات إضافية، بجانب تطور مبيعات الأصول المملوكة للدولة.

Advertisements

وأوضح أنه من المتوقع أن تقوم بعثة صندوق النقد الدولي بزيارة مصر قبل نهاية هذا العام، بهدف التوصل إلى اتفاق مستوى الخبراء كخطوة أولى في تنفيذ إصلاحات مصر، مما يمكن المجلس التنفيذي من الموافقة على المراجعات وصرف الشرائح المؤجلة من القرض.

الاقتصاد المصري، فيتو

ولفت إلى أنه على الرغم من التحسن في ميزان المدفوعات واستمرار جهود الخصخصة، إلا أن مصر تواجه تحديات في حساباتها المالية والخارجية، بالإضافة إلى عدم اليقين الناتج عن التطورات الجيوسياسية.

وأوضح أن تحسن ميزان المدفوعات وزيادة احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية يقابلهما توسع عجز الصافي للبنوك في الأصول الأجنبية.

وأضاف أن الجدول الزمني لخدمة الدين للعام المالي الحالي، بما في ذلك الدفعات لصندوق النقد الدولي، يوحي بأنه لا مفر من إجراء تخفيض بقيمة العملة، ولكن التوقيت المحدد لهذه الخطوة محل عدم يقين كبير، مؤكدًا أن التقدم في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد سيكون أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق الاستقرار بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ارتفاع معدل التضخم وعبء الديون

وأكد، أن ارتفاع معدل التضخم وعبء الديون الكبير يضعان الحكومة في موقف صعب بشأن التداعيات المالية والإجتماعية لتخفيض قيمة الجنيه، لكن الحكومة ستعجل بوتيرة الإصلاحات الهيكلية بعد الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بمبيعات الأصول، بهدف زيادة قروض صندوق النقد والقروض الخليجية، وهي خطوة تستعد بها لاستكمال الخطة الموضوعة في الاتفاق مع الصندوق.

خفض قيمة الجنيه قبل نهاية 2023

وفي سياق آخر، توقع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي تراجعًا آخر في قيمة الجنيه قبل نهاية هذا العام، حيث من المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى حوالي 37 جنيهًا مقابل ما يقرب من الـ 31 جنيهًا المتداولة حاليًا في القطاعات الرسمية.

وذكر البنك في تقريره أن قرار البنك المركزي بالاستمرار في تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند مستوى 19.25% دون تغيير يأتي وفقًا لتوقعاتهم بانخفاض قيمة الجنيه بنهاية هذا العام.

وتوقع بنك سوسيتيه جنرال تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الشهر القادم، وذلك في سياق استكمال الحكومة والبنك المركزي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد الانتخابات.

كما توقع البنك عودة مصر لاستعادة العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف المراجعات التي تم تأجيلها، مستبعدًا أن يتخلى الصندوق الدولي عن ضرورة تعديل قيمة الجنيه كشرط أساسي لتقديم الشرائح المؤجلة.

وكان الصندوق الدولي قد علق على المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، التي كان من المقرر أن تجرى في مارس وسبتمبر الماضي، بسبب عدم التزام مصر بتنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية، منها عدم الالتزام بسعر صرف مرن والتأخر في تنفيذ خطة تخارج الدولة من الأصول الحكومية.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.