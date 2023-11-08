الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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استكمال رفع كفاءة وتأهيل روافع المياه بمدينة القاهرة الجديدة

محطة رافع مياه، فيتو
محطة رافع مياه، فيتو

قام المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بالمرور على الأعمال الجارية بمحطات ورافع المياه بالمدينة حيث يتم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن الخطة الموضوعة لرفع كفاءة المحطات وروافع المياه.

وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطى رئيس الجهاز، أنه جارٍ حاليًّا إعادة تأهيل المباني واللاند اسكيب والطرق والأرصفة داخل روافع ومحطات المياه بالمدينة.

وفى نفس السياق أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس الجهاز انه قد تم الانتهاء من تأهيل 8 خزانات علوية بكافة تجمعات القاهرة الجديدة، الأمر الذي يؤدي إلى اتزان الشبكة واستقرار الضغوط والتقليل من مشكلات ضعف المياه في بعض المناطق، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية بالخزانات، وجارٍ الانتهاء من صيانة المحابس ومتوقع الانتهاء من جميع الأعمال ودخول الخزانات الخدمة قريبًا.

وأضاف "رئيس الجهاز" أنه تم تجديد منظومة المحابس، داخل رافع 4، ورافع 5 لمياه الشرب وتم التأكيد على مسؤولي المحطة بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لجميع مكونات المحطة، والاهتمام بالروافع بشكل عام من نظافة وصيانة وخلافه.

كما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح مناقصة عامة بين شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لتنفيذ خط بديل قطر 1000م2 بطول نحو 1.8 كم يربط محطة رفع الصرف الصحي رقم 6 حتى الطريق القائم جنوب منطقة ابني بيتك المرحلة الثالثة بمدينة المنيا الجديدة.

كما عقد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، اجتماعًا بمقر جهاز المدينة لجميع أعضاء اللجنة المكلفة باتخاذ إجراءات مجابهة أخطار الأمطار والسيول، وذلك بحضور مسئولي الجهاز ومديرى الإدارات المعنية وجميع الأطقم الفنية المخصصة لمجابهة أخطار الأمطار والسيول، وذلك فى إطار حرص الجهاز على مراجعة الاستعدادات الكاملة لمجابهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة خلال فصل الشتاء.

وأكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو أنه يجب الاستعداد التام لجميع أفراد الأطقم الفنية والتجهيزات الكاملة من معدات وسيارات وطلمبات شفط المياه لفصل الشتاء، مشيرًا إلى أنه تم التطهير لجميع خطوط مياه الصرف الصحي والمطابق الرئيسية وبالوعات صرف الأمطار، استعدادًا لمجابهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة خلال الفترة المقبلة.

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واستمع رئيس الجهاز إلى بعض الآراء والمقترحات من قبل بعض الأطقم الفنية والتي تهدف إلى الوصول إلى أعلى درجات الاستعدادات لمجابهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة خلال الفترة المقبلة، مطالبًا بأخذ كافة الاحتياطات والاستعدادات القصوى اللازمة لاحتمالية تساقط الأمطار بشدة في أي لحظة.

وفي سياق متصل، قام المهندس مصطفي سعيد، بمتابعة أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بالمدينة وبمنطقة الإسكان العائلي والإسكان الاجتماعي (١) التي تتم حاليا ضمن خطة جهاز المدينة لرفع كفاءة الطرق وتحسين جودتها بالمدينة، مشيرًا إلى أن جميع الأعمال تتم ضمن أعمال التطوير التى تشهدها المدينة على مستوى جميع المراحل.

وأفاد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بأنه يتم حاليا رفع كفاءة الطرق بالحيين الثالث والرابع وبعض مناطق الإسكان الاجتماعي والمنطقة الصناعية الثانية بالمدينة، وهو ما يبرز الدور المحوري والفعال الذي يقوم به جهاز المدينة للنهوض بالشكل الحضاري وتحسين جودة الطرق على مستوى جميع المراحل بالمدينة، لافتًا إلى أن جهاز المدينة يعمل ضمن خطة للنهوض بكافة قطاعات الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة.

كما  قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 19/11/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 3 /1 /2024، في تسليم وحدات سكنية بمشروع جنة " المرحلة الثامنة " بالمجاورة 33 بالحي السادس.

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