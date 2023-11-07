الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عقارات

رئيس جهاز الشروق يتفقد مشروعات إسكان الشباب

شقق الإسكان،فيتو
شقق الإسكان،فيتو

تفقد المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق برفقة مسؤولى الجهاز مشروعات (إسكان الشباب الـ100م، 70م جنوبى / القومى 900وحده/ منطقة النوادى "إجتماعى محور أراضى")، طبقًا للجدول الدورى لمرور لرئيس الجهاز بأحياء ومناطق المدينة، متفقدًا المحاور والطرق وكذا الحدائق والتعامل مع المخالفات.

وتابع رئيس الجهاز بالجولة الأعمال الجارية لرعاية الزراعة والنظافة، مؤكدًا على تأمين أبواب أعمدة الإنارة وأغطية الصرف الصحى وتطهير بالوعات الأمطار ووجه بتكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء لرفع كفاءتها.

كما جاء على هامش الجولة رصد أحد العقارات بمنطقة النوادى قام صاحبها بتغيير نشاط البدروم إلى نشاط مخزن فاكهه بالمخالفة لشروط التخصيص وتم التعامل مع المخالفة بالتحفظ على البضائع وإتخاذ الإجراءات القانونية لغلق وتشميع العقار.

وأكد على الاستمرار المرور يوميًا بجميع أنحاء المدينة والعمل دائمًا على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق  أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح مناقصة عامة بين شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لتنفيذ خط بديل قطر 1000م2 بطول نحو 1.8 كم يربط محطة رفع الصرف الصحي رقم 6 حتى الطريق القائم جنوب منطقة ابني بيتك المرحلة الثالثة بمدينة المنيا الجديدة.

كما عقد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، اجتماعًا بمقر جهاز المدينة لجميع أعضاء اللجنة المكلفة باتخاذ إجراءات مجابهة أخطار الأمطار والسيول، وذلك بحضور مسئولي الجهاز ومديرى الإدارات المعنية وجميع الأطقم الفنية المخصصة لمجابهة أخطار الأمطار والسيول، وذلك فى إطار حرص الجهاز على مراجعة الاستعدادات الكاملة لمجابهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة خلال فصل الشتاء.

وأكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو أنه يجب الاستعداد التام لجميع أفراد الأطقم الفنية والتجهيزات الكاملة من معدات وسيارات وطلمبات شفط المياه لفصل الشتاء، مشيرًا إلى أنه تم التطهير لجميع خطوط مياه الصرف الصحى والمطابق الرئيسية وبالوعات صرف الأمطار، استعدادًا لمجابهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة خلال الفترة المقبلة.

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واستمع رئيس الجهاز إلى بعض الآراء والمقترحات من قبل بعض الأطقم الفنية والتى تهدف إلى الوصول إلى أعلى درجات الاستعدادات لمجابهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة خلال الفترة المقبلة، مطالبًا بأخذ كافة الاحتياطات والاستعدادات القصوى اللازمة لاحتمالية تساقط الأمطار بشدة فى أى لحظة.

وفي سياق متصل، قام المهندس مصطفي سعيد، بمتابعة أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بالمدينة وبمنطقة الإسكان العائلي والإسكان الاجتماعي (١) التي تتم حاليا ضمن خطة جهاز المدينة لرفع كفاءة الطرق وتحسين جودتها بالمدينة، مشيرًا إلى أن جميع الأعمال تتم ضمن أعمال التطوير التى تشهدها المدينة على مستوى جميع المراحل.

وأفاد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بأنه يتم حاليا رفع كفاءة الطرق بالحيين الثالث والرابع وبعض مناطق الإسكان الاجتماعى والمنطقة الصناعية الثانية بالمدينة، وهو ما يبرز الدور المحورى والفعال الذى يقوم به جهاز المدينة للنهوض بالشكل الحضارى وتحسين جودة الطرق على مستوى جميع المراحل بالمدينة، لافتًا إلى أن جهاز المدينة يعمل ضمن خطة للنهوض بكافة قطاعات الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة.

كما  قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سيبدأ يوم الأحد الموافق 19/11/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 3 /1 /2024، في تسليم وحدات سكنية بمشروع جنة " المرحلة الثامنة " بالمجاورة 33 بالحي السادس

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الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الدكتور عاصم الجزار جهاز مدينة 15 مايو جهاز مدينة الشروق

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