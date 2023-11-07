تجديد خلايا البشرة يعزز من نضارتها ويزيد من جمالها، لذا تحرص الفتيات دائما على العناية بالبشرة وتطبيق الأقنعة التى تجدد خلاياها.

والوصفات الطبيعية التى تنشط الدورة الدموية بالبشرة وتنظف مسام البشرة هى الافضل دائما للحفاظ على جمال البشرة وشبابها ونضارتها.

وصفة طبيعية لتفتيح وشد البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتفتيح وشد البشرة وتجديد خلاياها.

المكونات:-

2 ملعقة بذور الكتان

كوب ماء

ملعقة بن

الطريقة:-

نخلط الماء مع بذور الكتان جيدا ونرفعهم معا على النار حتى الغليان.

نترك الخليط يغلى على النار الهادئة حتى يتحول إلى جل.

ثم نصفى الخليط وهو ساخن ونأخذ الجل الناتج.

نضيف البن إلى جل بذور الكتان ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

ثم نحفظ الخليط في علبة محكمة الغلق ونضعها بالثلاجة وصلاحيتها أسبوع.

نستخدم القناع على البشرة حيث ندهن طبقة خفيفة منه على البشرة ونتركه حتى تجف تماما.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

نكرر الوصفة 3 مرات اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة طبيعية لتفتيح وشد البشرة وتجديد خلاياها، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.