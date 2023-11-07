الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري المصري، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا (صور)

تدريبات الأهلى، فيتو
تدريبات الأهلى، فيتو

الدوري المصري، نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس صور من مران الفريق الختامى استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا كيلوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي والمقرر إقامته عصر غد الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك صور من مران الفريق وعلق عليها قائلا" المران الرئيسي لفريقنا قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا غدًا في الدوري".

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وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الرابعة عصر غد الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.

الدوري المصري، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا، فيتو 

بيرسي تاو في صدارة هدافي الأهلى بالدورى

ويحتل بيرسي تاو صدارة هدافي الفريق الأحمر في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي برصيد 4 أهداف

الدوري المصري، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا، فيتو 

هدافو الأهلي بالدوري الموسم الحالي

ونجح لاعبو الأهلي في أحرز 9 أهداف وتلقت شباكه هدفًين خلال الثلاث مباريات الذى خاضهم المارد الأحمر في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

الدوري المصري، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا، فيتو 

1- أحرز بيرسي تاو أربع أهداف بواقع هدفين في شباك فريق المصرى البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري وهدفين آخرين في لقاء الجولة الثانية بالدوري.

الدوري المصري، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا، فيتو 

2- سجل رضا سليم هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري 

الدوري المصري، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا، فيتو 

3- أحرز كريم فؤاد هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري.

الدوري المصري، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا، فيتو 

4- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق الإسماعيلي في لقاء الجولة الثانية بالدوري.

الدوري المصري، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا، فيتو 

5- أحرز طاهر محمد طاهر هدفًا في شباك فريق المقاولون العرب في لقاء الجولة السادسة بالدوري.

6- سجل محمد هانى هدفًا في شباك فريق المقاولون العرب في لقاء الجولة السادسة بالدوري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا

وتذاع مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيراميكا

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سيراميكا كيلوباترا بتشكيل مكون من:
 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، صلاح محسن، بيرسي تاو

6 مواجهات جمعت الأهلي وسيراميكا

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في ست مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الفريق الأحمر أى خسائر. 

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلى 1-0 سيراميكا كيلوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

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