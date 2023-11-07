اتحاد جدة يستقر على إقالة نونو سانتو بعد مشادة مع كريم بنزيما

استقرت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، على الإطاحة بالبرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق، بعد السقوط أمام القوة الجوية في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات البطولة، بعد أ خسر الفريق السعودي بهدفين دون رد.

اتحاد جدة يستقر على الإطاحة بمدرب الفريق بسبب بنزيما

وذكرت صحيفة "relevo" البرتغالية أن هناك اتجاها قويا لدى مسؤولي اتحاد جدة من أجل الإطاحة بالمدرب نونو سانتو من منصبه، وأن ذلك يأتي في أعقاب المشاجرة التي وقعت بين نونو سانتو والنجم كريم بنزيما، خلال مباراة الأمس ضد القوة الجوية.

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وأشارت إلى أن نونو سانتو وبخ لاعبيه على سلوكهم، بين شوطي مباراة الأمس، قبل أن يقوم كريم بنزيما برفع صوته، مؤكدة أن سانتو وبنزيما ظلا يتبادلان الصراخ بعبارات وصلت إلى الإهانات.

وأكدت أن نونو وبخ بنزيما على موقفه تجاه الفريق، حيث يبدو أن اللاعب ليس منخرطًا اجتماعيًا بشكل كبير مع بقية زملائه، في حين أن لاعب ريال مدريد السابق يرى أن أسلوبه لا يتناسب مع طريقة المدرب.

ووفقًا للصحيفة نفسها، فإن كل شيء يشير إلى أن بنزيما هو من سينتصر في النهاية، حيث أن إدارة اتحاد جدة تقوم حاليًا بتقييم أفضل طريقة ممكنة لإنهاء عقد نونو سانتو، خاصة مع وصول العلاقة بينه وبين نجم الفريق إلى نقطة اللاعودة.

وكشفت تقارير سعودية اليوم الثلاثاء، عن أخر تطورات مصير البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق الاتحاد، بعد سوء المستوى والنتائج في الفترة الأخيرة.



وأفادت صحيفة “الرياضية” السعودية، إن إدارة شركة نادي الاتحاد بدأت تحركاتها لوضع حلول تعيد التوازن إلى الفريق، بعد تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة.



وأوضحت الصحيفة السعودية، أن مجلس إدارة شركة الاتحاد، والبرتغالي دومينجو سواريز الرئيس التنفيذي، سارعوا إلى البحث عن الحلول المناسبة لإيقاف نزيف الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عدم إجماع على إقالة نونو سانتو المدير الفني لفريق “العميد”، حيث يرى عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة أن المدرب البرتغالي ليس السبب الرئيسي في تراجع النتائج، مستندين في ذلك على الإصابات المؤثرة التي ضربت اللاعبين الأساسيين، بداية من أحمد شراحيلي والثنائي البرازيلي فابينيو وكورونادو والفرنسي كريم بنزيما، إضافة إلى عدد من اللاعبين المحليين، مؤكدين أن الفريق لم يلعب بصفوف مكتملة في عدد من كبير من المباريات ورغم ذلك تصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا، وتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ومنافس في كأس السوبر السعودي.

وأكدت الصحيفة عدم استبعاد إقالة المدرب البرتغالي الذي أصبح تحت ضغط جماهيري كبير، خصوصًا بعد تراجع النتائج في دوري روشن السعودي.

وحقق فريق القوة الجوية مفاجأة بالفوز بهدفين دون رد أمام اتحاد جدة السعودي ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وحاول نادي اتحاد جدة في التوغل كثيرا لمرمى القوة الجوية ولكن تألق الحارس محمد حميد في أكثر من كرة للعميد.

ونجح علي الجاسم في إحراز هدف أول للقوة الجوية في الدقيقة 44 مع نهاية الشوط الأول.

وظهر دفاع اتحاد جدة في مستوى ضعيف خلال المباراة، حيث استقبل الهدف الثاني للقوة الجوية عن طريق مهند عبد الرحيم في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني.

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