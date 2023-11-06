القوة الجوية العراقي يفاجئ اتحاد جدة ويفوز بهدفين في دوري أبطال آسيا

أبطال آسيا، حقق فريق القوة الجوية مفاجأة بالفوز بهدفين دون رد أمام اتحاد جدة السعودي ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وحاول نادي اتحاد جدة في التوغل كثيرا لمرمى القوة الجوية ولكن تألق الحارس محمد حميد في أكثر من كرة للعميد.

ونجح علي الجاسم في إحراز هدف أول للقوة الجوية في الدقيقة 44 مع نهاية الشوط الأول.

وظهر دفاع اتحاد جدة في مستوى ضعيف خلال المباراة، حيث استقبل الهدف الثاني للقوة الجوية عن طريق مهند عبد الرحيم في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني.

وظهرت عدد من جماهير فريق القوة الجوية في المدرجات قبل مواجهة اتحاد جدة وهم يرتدون تيشيرت كريم بنزيما لاعب الفريق السعودي قبل المواجهة المرتقبة اليوم ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وفضلت الجماهير العراقية ارتداء تيشيرت بنزيما لشهرته، وازداد الزحام أمام بوابات الإستاد لرؤية النجم الفرنسي.

وأعلن البرتغالي نونو إسبريتو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن التشكيل الرسمي في مباراة اليوم ضد القوة الجوية العراقي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد، لمواجهة هامة وقوية، في بطولة دوري أبطال آسيا، عندما يواجه القوة الجوية العراقي، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من البطولة.

ويتصدر نادي الاتحاد، جدول ترتيب المجموعة، برصيد 9 نقاط، بينما القوة الجوية في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وسباهان ثالثا بنفس الرصيد، وأجمك الأوزبكي أخيرا بدون أي نقاط.

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وسبق أن تواجه الاتحاد مع القوة الجوية، في مباراة واحدة فقط، نجح العميد في حسمها لصالحه بهدف نظيف، سجله عبد الرزاق حمد الله، خلال المواجهة التي جمعتهما بالجولة الثالثة من البطولة الآسيوية.

تشكيل الاتحاد الرسمي ضد القوة الجوية العراقي



حراسة المرمى: المعيوف

خط الدفاع: بامسعود، هوساوي، كادش، مدالله

خط الوسط الدفاعي: كانتي، الغامدي

الوسط الهجومي: كمارا، رومارينهو، جوتا

في الهجوم: بنزيما

تشكيل القوة الجوية العراقي

حراسة المرمى: محمد حميد.

خط الدفاع: مصطفى سعدون، رسلان حنون، حمود مشعان، بكاري ندياي.

خط الوسط: علي جاسم، همام طارق، فرانكو أتشوا، سعد عبدالأمير، إبراهيم بايش.

خط الهجوم: مهند عبدالرحيم.

ووقع نادي اتحاد جدة في فخ الهزيمة أمام نادي الشباب، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن لكرة القدم، بهدف دون رد.

وأشارت تقارير سعودية إلى وجود نية لإقالة المدير الفني لنادي الاتحاد نونو سانتو، وأكدت أنها باتت قريبة.

وفي حال أقيل سانتو كشفت تقارير سعودية أن الأقرب هو الألماني هانز فليك مدرب بايرن ميونخ الألماني السابق.

كما يعتبر الإنجليزي جراهام بوتر المقال مؤخرًا من تشيلسي، وصانع صحوة برايتون في الدوري الإنجليزي، أبرز المرشحين أيضا لخلافة سانتو الذي صنعه اسمه في البريميرليج.

وتجمد رصيد الاتحاد عند 21 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن، فيما ارتفع رصيد الشباب إلى 15 نقطة في المركز التاسع.

ويحل الاتحاد ضيفًا على نظيره القوة الجوية، الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

كان فريق الشباب السعودي خطف فوزا غاليا من نظيره فريق اتحاد جدة، بهدف دون رد، خلال لقاء الفريقين على استاد الملك فهد الدولي، في كلاسيكو ناري ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالى 2024.

وأحرز كارلوس جونيور هدف الشباب السعودي في الدقيقة 14 من المباراة