الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رياضة

تقارير سعودية تكشف تحركات اتحاد جدة لإقالة سانتو من تدريب الفريق

نونو سانتو،فيتو
نونو سانتو،فيتو

الدوري السعودي، كشفت تقارير سعودية  اليوم الثلاثاء،  عن أخر تطورات مصير البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق الاتحاد، بعد سوء المستوى والنتائج في الفترة الأخيرة.


وأفادت  صحيفة “الرياضية” السعودية، إن إدارة شركة نادي الاتحاد بدأت تحركاتها لوضع حلول تعيد التوازن إلى الفريق، بعد تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة.


وأوضحت الصحيفة السعودية، أن مجلس إدارة شركة الاتحاد، والبرتغالي دومينجو سواريز الرئيس التنفيذي، سارعوا إلى البحث عن الحلول المناسبة لإيقاف نزيف الفريق.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عدم إجماع على إقالة نونو سانتو المدير الفني لفريق “العميد”، حيث يرى عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة أن المدرب البرتغالي ليس السبب الرئيسي في تراجع النتائج، مستندين في ذلك على الإصابات المؤثرة التي ضربت اللاعبين الأساسيين، بداية من أحمد شراحيلي والثنائي البرازيلي فابينيو وكورونادو والفرنسي كريم بنزيما، إضافة إلى عدد من اللاعبين المحليين، مؤكدين أن الفريق لم يلعب بصفوف مكتملة في عدد من كبير من المباريات ورغم ذلك تصدر مجموعته في دوري ابطال آسيا، وتاهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ومنافس في كأس السوبر السعودي.

وأكدت الصحيفة عدم استبعاد إقالة المدرب البرتغالي الذي أصبح تحت ضغط جماهيري كبير، خصوصًا بعد تراجع النتائج في دوري روشن السعودي.

 

و حقق فريق القوة الجوية مفاجأة بالفوز بهدفين دون رد أمام  اتحاد جدة السعودي ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

 


وحاول نادي اتحاد جدة في التوغل كثيرا لمرمى القوة الجوية ولكن تألق الحارس محمد حميد في أكثر من كرة للعميد.

ونجح علي الجاسم في إحراز هدف أول للقوة الجوية في الدقيقة 44 مع نهاية الشوط الأول.

وظهر دفاع اتحاد جدة في مستوى ضعيف خلال المباراة، حيث استقبل الهدف الثاني للقوة الجوية عن طريق مهند عبد الرحيم في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني.

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السعودي البرازيلي فابينيو الحرمين الشريفين السوبر السعودي الفرنسي كريم بنزيما

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