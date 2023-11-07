الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس عاطلين بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية بالقليوبية

حبس عاطلين بالقليوبية،
حبس عاطلين بالقليوبية، فيتو

أمرت جهات التحقيق بدائرة مركز شرطة طوخ بحبس عاطلين لأحدهما معلومات جنائية بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخيرة  4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال الأسلحة المضبوطة للمعمل الجنائى، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة. 

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وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ  يفيد بورود بلاغا من تاجر مفروشات يفيد أنه أثناء سيره مترجلًا بإحدى الطرق بدائرة المركز قام شخصان باعتراض طريقه وتهديده بسلاحين ناريين فرد محلى وبندقية خرطوش لسرقته وحال مقاومته لهما قاما بالتعدى عليه بالضرب بكعبى السلاحين وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم واستوليا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالى ولاذا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام بقيادة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية".

 

عقب تقنين تقنين الإجراءات تم القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن السلاحين المستخدمين وعدد من الطلقات والهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليهما وتحرر محضر بالواقعة.

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اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية شرطة طوخ مركز شرطة طوخ محافظة القليوبية

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