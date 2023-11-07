صحة القليوبية تعقد اجتماعا تنظيميًا لتنشيط أعمال مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية

عقد الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة؛ اجتماعا تنظيميا بحضور رباب عبد الحليم مدير الرعاية الأساسية، ومنسق عام المبادرات الرئاسية، الدكتورة عزة صابري مدير الإدارة الصحية ببنها، وفريقها المعاون من العاملين بالمبادرة الرئاسية الخاصة بمبادرة الكشف المبكر عن الأورام.

جاء ذلك بهدف تنشيط أعمال المبادرة، ومحاولة تقديم الخدمة الطبية لجميع المواطنين بالقليوبية وبالتنسيق مع كافة الجهات من أجل الارتقاء بمستوى المنظومة الصحية في جميع أنحاء المحافظة.

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أكد وكيل الوزارة علي ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الكثافة العالية، وأوصي بتكليف منسق للكشف عن كل ورم من الأورام السرطانية التي تتضمنها المبادرة

كما أوصي أيضًا بضرورة تواجد أحد فني المعمل مع الفريق الطبي المختص بملئ الاستبيان، لسحب العينات من الحالات المشتبه إصابتها، وذلك تيسيرًا علي المواطنين وعدم تحميلهم عبئا اضافيًا.

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