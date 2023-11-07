الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات ومحافظة القليوبية

وزير الاتصالات خلا
وزير الاتصالات خلا جولته بالقليوبية، فيتو

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات واللواء، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية  توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات ومحافظة القليوبية في إطار تطوير التحول الرقمي ورفع كفاءة العاملين بالمحافظة لدعم التطور اللازم لرفع كفاءة التطور الوظيفي في ضوء مصر الرقمية. 

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وأشار  محافظ القليوبية خلال كلمته علي هامش توقيع البروتوكول أن المحافظة شهدت إطلاق  63 مشروعا بالتعاون مع وزارة الاتصالات منها مد كابلات الالياف الضوئية وتقوية شبكات المحممول ومكاتب البريد المزودة باحدث الامكانات التي تسهم في احداث تنمية شاملة وتقديم خدمة للمواطنين  تتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة

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أشار المحافظ أن المحافظة تلمس دور وزارة الاتصالات في الحصول على مجتمع رقمي  متكامل وبناء مصر الرقمية

فيما أشارت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي أن الوزارة تعمل على بناء مجتمع رقمي تفاعلي أمن ومنتج ومستدام، مشيرة أنه تم تفعيل خطة الوزارة في اكتوبر 2020 م، حيث تم انتقاء الموظفين والعاملين حيث لا توحد تعيينات في بعض الوظائف العمل فتم تأهيل الموظفين والمهندسين بالمحافظة واستكمال الهيكل الإداري فبدأ التعاقدات واجراء المقابلات للمتقدمين من المهندسين حديثي التخرج لدعم الهيكل الإداري.

أضافت لبيب أنه تم إعداد دليل إجراءات لتوثيق عمل الإدارة لدعم اتخاذ القرار وخلق نموذج عمل صحي للمدن والاحياء والمراكز بدعم فرق عمل متخصصة بذلك.

واستطردت أنه تم تفعيل مبادرات محو الامية الرقمية وتعزيز الثقافة الرقمية للمواطنيين منها مبادرة حياة كريمة، المهارات الدولية شباب مصر الرقمية،

واستكملت أن الوزارة ايضا تعمل على  مشروع محو الامية الرقمية وتعزيز  الثقافة الرقمية بمعنى أن يمتلك المواطن  الحد الأدنى من الرقمنة بغض النظر عن وظيفة الشخص والتوعية بمنصة مصر الرقمية التي 170 خدمة على منصتها.

واستكملت عن مجالات العمل المستقبلية لاستكمال أعمال التطوير المؤسسي الرقمي للمحافظة  والتعاون مع التمكين الاقتصادي لحياة كريمة والتركيز مع الفتيات والمراة والتعاون مع مديريات الصحة والتعليم وغيرها وتهيئة الكوادر

وأكد الدكتور احمد خطاب رئيس المعهد القومي للاتصالات أن  التنمية البشرية وبناء القدرات منها التدريب من اجل التوظيف وتدريب الصيفي لطلاب الجامعات  منهم 2300متدرب من محافظة القليوبية خلال السنوات الماضية.

وأضاف خطاب أن من اهم البرامج التدريب من اجل التوظيف طريقة إعداده مبنية  على التواصل بين الخريجين والشركات ويحصل الطلاب على شهر تدريب بعد انتهاء الدورة. 
تضمن اللقاء قصص نجاح لخريجي طلاب المعهد القومي للاتصالات وحصولهم علي فرص عمل وتغير حياتهم بعد الدراسة للمعهد.  
أكدت الدكتورة هبة لبيب رئيس مركز ابداع مصر الرقمية ببنها  علي الدعم الذي قدمته محافدة القليوبية في بناء المركز وتذليل العقبات،  مشيرة ان المكان يمنح الفرص ولا يعيد بفرص عمل ولا يقبل الوساطة الرهان علي شغف ونشاط الشباب في تحديد مستقبلهم. 
2400 متدرب شاركو في مبادرة مهارة تك 14خريجا من جامعة بنها شاركو في مبادرة وظيفة تك وتم توظيفهم جميعا.

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