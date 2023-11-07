الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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سياسة

وزير التنمية المحلية يكشف حجم تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية بمجلس النواب، فيتو

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، نهو تطوير 305 مراكز تكنولوجية ثابتة من إجمالى 341 مركزا وتم تسليم وتشغيل عدد 37 مركزا تكنولوجيا متنقلا من إجمالى 50 سيارة.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، مشيرا  إلى أنه تم نهو تطوير عدد 13 مركزا ثابتا ليصبح إجمالى ماتم تطويره 318 مركزا تكنولوجيا ثابتا خلال العام المالى الماضي، وجارى نهو تطوير عدد 23 مركزا تكنولوجي ثابتا وجارى تسليم عدد 13 سيارة المتبقية لمراكز المتنقلة خلال العام المالى الحالي 2023 – 2024.

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وأكد أنه تم تشكيل لجان من قطاع التفتيش والمتابعة ووحدة متابعة المشروعات والإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة للمرور على المراكز التكنولوجية بالمحافظات، لتقييم معدل أداء الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على أهم المعوقات التى تواجه العمل بالمراكز التكنولوجية وتبسيط وتوحيد الإجراءات للخدمات المقدمة.
 

وأشار إلى عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين على المنظومة لبناء قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية، عن طريق إعداد وتنفيذ حزمة من التدريبات، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية التي تم تقدمها لكافة المسئولين عن تقديم الخدمات سواء العاملين في المراكز التكنولوجية أو رؤسائهم أو مشرفي النظام أو العاملين في لجان المتابعة أو العاملين في الإدارات الخلفية المسئولة عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالخدمات.

وأكد أنه تم حصر جميع المشاكل التي تواجه العاملين بالمراكز التكنولوجية أثناء العمل على المنظومة وتم التنسيق مع وزارة التخطيط والشركة المسئولة عن المنظومة للعمل على حلها وتم حل معظم المشاكل التي تم عرضها، وكذا التنسيق مع وزارة التخطيط والشركة المسئولة عن المنظومة لعمل تعديلات فنية على المنظومة تكون قادرة على التعامل مع الخدمات الإلكترونية والتحصيل الإلكتروني، لافتا إلى أنه يتم متابعة المحافظات لإدخال بيانات الكم المتراكم عن طريق الاستعانة بموظفي الخدمة العامة وبالفعل تم تسجيل نسبة كبيرة من الكم المتراكم وإعداد دليل تشغيل المراكز التكنولوجية وتوفير نمط حضاري ومظهر لائق للعاملين.

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وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم عقد اجتماعات دورية خلال العام مع لجان المتابعة بالمحافظات لدفعهم على إعداد تقارير منتظمة تعكس أداء المراكز التكنولوجية، يتم رفعها لرؤساء المراكز والمدن والسلطة المختصة، ومتابعة ومخاطبة وزارة التخطيط لدعم المحافظات باحتياجاتها من المهندسين بنظام العقود بالمراكز وتوفير الاحتياجات الخاصة بالمحافظات من أجهزة حاسب آلي، وطابعات، وسكنر، وزى موحد لجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة وإتاحة الخدمات المحلية إلكترونيًا والتحصيل الإلكتروني.

 

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التنمية المحلية المراكز التكنولوجية المحافظات التخطيط المراكز

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