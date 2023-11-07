الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

هشام آمنة: تنسيق وتعاون كامل مع لجنة الإدارة المحلية بالنواب لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو

عرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إنجازات لجنة متابعة أعمال لجنة الإدارة المحلية بالوزارة، وذلك فى إطار العمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين الوزارة ولجنة الإدارة المحلية صدر القرار الوزارى رقم 505 لسنة 2022 بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال اللجان النوعية بمجلسى النواب والشيوخ، حضور الاجتماعات ومتابعة تنفيذ توصيات وقرارات اللجان ولجنة الإدارة المحلية.
 

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

Advertisements


وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن لجنة الوزارة شاركت فى أعمال عدد (22) لجنة من إجمالى 25 لجنة فى مجلس النواب فى دور الانعقاد الماضى بإجمالى عدد (1745) اجتماعا. حيث كانت لجنة الإدارة المحلية أكثر اللجان نشاطًا، وتعد من أعلى اللجان فى مناقشة عدد طلبات الإحاطة، حيث شاركت لجنة متابعة الاعمال الخاصة بالوزارة - لجنة الادارة المحلية فى حضور عدد 140 إجتماع منهم (130) اجتماعا على مدار دور الانعقاد السابق، بالإضافة إلى عدد (5) اجتماعات منذ بدء دور الانعقاد الحالى والمشاركة فى مناقشة عدد (339) طلب إحاطة فى لجنة الإدارة المحلية.

 

 

قانون انتظار المركبات فى الشوارع.. «تشريع حبيس التجربة».. لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تشيد بتجربة القاهرة.. وتؤكد: ظاهرة السايس لن تختفى فى يوم وليلة وستنتهى خلال سنتين

وزير التنمية المحلية يوجه فرق عمل للتفتيش على نتائج 100 مليون شجرة


كما أوضح اللواء هشام آمنة أن اللجنة شاركت أيضًا فى عدد (2) لجنة فرعية فى لجنتكم الموقرة لمناقشة موضوع وحدات الحماية الاجتماعية، وقامت لجنة الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتنسيق عمل لجنة الإدارة المحلية أثناء الزيارات الميدانية التى قامت بها لجنة الإدارة المحلية لعدد (5) محافظات، كما قامت لجنة الوزارة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة والمحافظات المعنية لتنفيذ التوصيات التى وردت ضمن تقارير اللجنة حول الزيارات الميدانية التى قامت بها لجنة الادارة المحلية للمحافظات، كما شاركت لجنة الوزارة فى التنسيق مع القطاعات المختلفة والمحافظات لحضور إجتماعات اللجنة التى عقدتها لقياس الأثر التطبيقي لعدد (5) قوانين.

وطالب وزير التنمية المحلية في بداية حديثه بنقل تحياته وتقديره الشخصى ومن جميع العاملين بوزارة التنمية المحلية والمحافظات إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والسادة الوكلاء، كما وجه اللواء هشام آمنة كل التحية إلى لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى وجميع النواب، لافتًا إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة واللجنة والمحافظات.

 

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور المحوري والهام الذى تقوم به لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة للاهتمام بتوصيات لجنة الإدارة المحلية في ظل أهمية دورها على أرض الواقع في الشارع المصرى.
 

وقال الوزير إن الوزارة حققت العديد من التوصيات الخاصة باللجنة، والتي تضم خبرات كبيرة برئاسة النائب أحمد السجينى التي تقوم بتحركات واعية في جميع ملفات العمل. 
 

وأضاف وزير التنمية المحلية أن لجنة الإدارة المحلية لديها رؤية متميزة، ونحن معًا على الأرض نعمل من أجل المواطن لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
 

وأشاد اللواء هشام آمنة بجهود السيد رئيس الجمهورية في متابعة الأوضاع في قطاع غزة وحماية مقدرات الدولة المصرية، لافتًا إلى قيام الرئيس السيسى بالإشراف على تنفيذ مشروعات عظيمة في مختلف المجالات والقطاعات الخدمية وإحداث ثورة كبيرة في جميع الملفات لنشاهد جميعًا مصر جديدة على يد الرئيس السيسى.
 

ووجه اللواء هشام آمنة كل التحية والتقدير للقيادة السياسية على جهودها المستمرة لخدمة المواطن ووضع مصر في المكانة الأفضل لها التي تستحقها، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل بمتابعة حثيثة من رئيس مجلس الوزراء، مقدمًا الشكر لجميع العاملين بالوزارة على جهودهم المخلصة.


وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة في انتقاء العناصر الجيدة، لأداء المهام المكلفين بها وخدمة المواطنين ومواجهة الفساد والتقصير بكل قوة وحزم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإدارة المحلية بمجلس النواب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية النائب محمد الحسينى هشام آمنة وزير التنمية المحلية رئيس لجنة الإدارة المحلية

مواد متعلقة

وزير التنمية المحلية يستعرض خطة عمل الوزارة وتحسين جودة الخدمات

محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي بعين شمس (صور)

حالة الطقس غدا الأربعاء 8-11-2023 فى مصر

محافظ القاهرة يتفقد مستشفى عين شمس العام (صور)

وزير التنمية المحلية يوجه فرق عمل للتفتيش على نتائج 100 مليون شجرة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 07-11-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 07 -11-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 07-11-2023 في مصر

الأكثر قراءة

تفاصيل واقعة شاب قتل عشيق زوجته بعد ضبطه في شقته بالمنصورة

شقيق العامري فاروق عن حالته الصحية: محتاج دعوات كل المصريين

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ومدير وكالة المخابرات الأمريكية (فيديو)

تفاصيل الحالة الصحية لـ العامري فاروق بعد نقله للمستشفى

شكري يحذر وزراء خارجية 3 دول أوروبية من امتداد حرب غزة إلى الإقليم

الكيان الصهيوني يمنع الزمالك من التفاوض مع البرتغالي سوزا

السيسي يؤكد محددات موقف مصر من التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة

ثلاثي الزمالك يؤدون تدريبات في الجيم بعد الإيقاف

Advertisements

منوعات

المزيد

في حب آل البيت، توافد كبير للاحتفال بليلة ختام مولد الإمام الحسين (صور)

انتشار شودار بيع التسالي والحلويات فى مولد الحسين (فيديو وصور)

ازدحام فى مقام الحسين فى الليلة الختامية للاحتفال بالمولد (فيديو وصور)

بعد 31 عاما، شارع في الأردن يعود إلى الحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في السعودية اليوم 7-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء، فضل المحافظة على أذكار المساء يوميا

أنبياء دعوا بها، مجموعة من أدعية الحمل والإنجاب

ما حكم الثناء على الميت أثناء الدفن؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية