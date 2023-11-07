هشام آمنة: 864 حملة تفتيش وإحالة 837 موظفًا بالمحليات للنيابات المختصة

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش قام بعدد 864 حملة تفتيشية (مخطط – مفاجئ) على 27 محافظة خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتي تاريخه.

جاء ذلك خلال استعراض جهود قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء منذ توليه المسئولية، أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني.



ولفت إلى أن تلك الحملات شملت التفتيش علي الحملات الميكانيكية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2771 لسنة 2021 والمراكز التكنولوجية وفحص شكاوي المواطنين والمرور الليلى للوقوف على مدى ترشيد استهلاك الكهرباء وتوقيتات غلق المحال العامة والتفتيش على مقرات مبادرة مشروعك ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها ومتابعة الانضباط الإداري ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات دولة رئيس الوزراء ومحاسبة المقصرين والمرور على المبادرات وحل مشاكل المواطنيين على كل المستويات وتطبيق توصيات لجنة الإدارة المحلية.



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وأوضح اللواء هشام آمنة، أن تلك الحملات أسفرت عن إحالة 837 موظفا للنيابات المختصة "عامة – إدارية" والشئون القانونية، منها 127 إحالة للنيابة العامة، و459 إحالة للنيابة الإدارية، و251 إحالة للشئون القانونية، لافتًا إلى أن قطاع التفتيش بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة قام بإعداد خطة مرور علي المراكز التكنولوجية ومركز خدمات مصر بشتي محافظات الجمهورية ووحداتها المحلية.

وأشار إلى جهود الوزارة لمراقبة الأسواق لضبط الرقابة علي الأسعار من خلال المرور المخطط والمستهدف علي عدد من المحلات والأسواق والسلاسل التجارية لرصد مدي الالتزام بتطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، وتم اتخاذ اللازم من خلال رصد المحلات المخالفة والتنسيق مع المدير المسئول بكل منها من خلال أعضاء لجان التفتيش.

وأوضح أنه تم ذلك من خلال 2551 حملة، أسفرت عن تحرير 4552 محضرا للمخالفين، كما أضافت المحافظات فى الفترة منذ إعلان مبادرة تخفيض الأسعار عدد 774 منفذا وشادرا لتقديم الخدمة للمواطنين، وكذا المرور على الطرق العامة والمحاور لرصد مدي التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات الولاية ومدي الالتزام برفع المخلفات أولًا بأول وإرسالها لأماكن الفرز وإعادة التدوير حيث تم المرور علي المحاور والطرق بعدد 16 وحدة محلية بنطاق محافظة القاهرة وتم تطبيق غرامات مالية كبيرة على شركات النظافة بالمنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة.

وأعلن وزير التنمية المحلية، متابعة كافة المستجدات الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظات المرحلة الأولى والتي يتم تنفيذها في 1477 قرية بـ 20 محافظة.

وقال: المرحلة الأولى بلغ عدد المشروعات التي تم تنفيذها والجارية حوالى 27110 مشروعا بتكلفة حوالى 360 مليار جنيه، في جميع القطاعات الخدمية للمواطن، وعلى رأسها الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والتربية والتعليم والشباب والرياضة والكهرباء والاتصالات وغيرها.

وأوضح أن المرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية فى 2019-2020 تم تنفيذها في عدد 11 محافظة في عدد 143 قرية وتم تنفيذ 616 مشروعا بتكلفة 6 مليارات جنيه.



وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم نهو العمل بعدد 324 مجمعا حكوميا من إجمالي 332 مجمع خدمات حكومية يتم إنشاؤها على أرض المحافظات ضمن المرحلة الأولى، وتم استلام عدد 251 مجمعا ابتدائيا، كما تم تأثيث 168 مجمعا حكوميا، وتم توصيل عدادات المياه والصرف والكهرباء بنسبة 92%.

وحول مشروعات الإدارة المحلية بمحافظات المرحلة الأولى، قال اللواء هشام آمنة: يبلغ عددها حوالى 349 مشروعا تتضمن 124 سوقا - 97 موقفا - 130 نقطة إطفاء، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 184 مشروعا بنسبة 52% من إجمالي المشروعات وجار العمل على نهو عدد 167 نسبة تنفيذ 48%، كما تم الانتهاء من تدريب الكوادر المنتقلة إلى 243 مجمع خدمات بإجمالي 6250 موظفا وقامت كل الجهات بموافاة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخياراتها من الربط الإلكتروني، وتم الانتهاء من أعمال تدفيع خدمات الإنترنت فائق السرعة لعدد 196 مجمعا حتى الآن.