موقع عبري: الرئيس المصري يشعر بالغضب، وهذه تفاصيل رد فعله على نتنياهو

كشف موقع عبري، أن هناك تحت السطح الكثير من الخلافات والغضب بين مصر وإسرائيل، على خلفية العدوان على غزة، ومخططات تل أبيب لتهجير سكان القطاع إلى سيناء.

موقع عبري يكشف أسباب غضب الرئيس السيسي

وقال موقع " bhol" العبري، الذي تصدره الطائفة اليهودية المتشددة فى الاحتلال الإسرائيلي، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أوقف الاتصالات بشكل كامل مع بنيامين نتنياهو، تعبيرا عن الغضب الذي ينتابه من أحداث غزة، وطرح أفكار حول نقل سكان غزة إلى سيناء، وأخيرا عراقيل تل أبيب في ملف التفاوض حول الأسرى.

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ولفت الموقع العبري الذي يعد ذراعا إعلاميا للطائفة اليهودية المتشددة، إلى أن مصر تحافظ على اتصالاتها مع إسرائيل من خلال أطراف أخرى، مكتفية بتواصل رؤساء الأجهزة الأمنية.

وأوضح الموقع العبري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يتحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء نتنياهو، منذ بدء الحرب على غزة قبل شهر، حسبما أفادت مصادر أجنبية وإسرائيلية.

مصر وسيط فى جولات الصراع بين إسرائيل وحماس

وأشار الموقع إلى أن مصر أثبتت في الماضي أنها تعرف كيف تكون وسيطا فعالا في مختلف الصراعات التي اندلعت بين إسرائيل وحماس فى قطاع غزة.

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وقبل نحو أسبوعين وبعد إطلاق سراح الرهينتين اعترفت إسرائيل بالنشاط المصري في هذه القضية، وكشف أن هناك تحت السطح الكثير من الخلافات والغضب المصري حول مجموعة متنوعة من القضايا فيما يتعلق باقتراح استقبال لاجئي غزة، وفيما يتعلق بما يحدث فى غزة ورفح وقضايا أخرى.

تجدد أزمة مخطط التهجير بين الأردن وإسرائيل

من جهة أخري، تجددت أيضا أزمة التصريحات الدبلوماسية بين الأردن وإسرائيل، اليوم، على خلفية تصعيد الاحتلال فى غزة، ومخطط تل أبيب لتهجير سكان الضفة إلى المملكة الأردنية.

وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أنّ الأردن يسير بقاعدة التدرج بالكثير من الإجراءات والوسائل التي يملكها والمطروحة على الطاولة عند المساس بالحق الفلسطيني وقبل ذلك الأمن القومي الأردني ومرتكزاته، مشددا على أن المملكة ترفض خلق أي ظروف تفرض أو تشجع الهجرة القسرية للفلسطينيين، معتبرا ذلك خطا أحمر بالنسبة للأردن.

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وقال بشر الخصاونة، خلال لقائه رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان في المجلس اليوم الثلاثاء، إن الأردن لن يسمح بتجاوزه لأنه "يذيب القضية الفلسطينية ويهدد الأمن القومي الأردني"، رافضا الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية تجاه الفلسطينيين، وقد لاقت رفضًا وإدانة واسعة من المجتمع الدولي.

وشدد رئيس وزراء الأردن، على أن جهود المملكة بقيادة الملك عبدالله الثاني تركز على رفض أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وغزة، وتأكيد الترابط بينهما يشكل امتدادًا للدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.