تيهي دلالا، أمسية شعرية لأحمد مرسي بدار الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية شعرية بعنوان "تيهى دلالا" للشاعر أحمد مرسي، وذلك فى السابعة من مساء الأربعاء الموافق 8 نوفمبر الجاري على المسرح الصغير بالأوبرا.

أمسية تيهي دلالا

ويشارك في الأمسية الناقد مصطفى حسين، وإلقاء الإعلامية حكمت الشربينى ويديرها غادة صلاح الدين، ويتخللها فقرة فنية لعازف الكمان إيهاب محمود وغناء اسماء الجمل.

دار الأوبرا المصرية

وتأتي الأمسية ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الأوبرا.

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