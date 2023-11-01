باليه كليوباترا ومشاهد عالمية لمواهب الأوبرا على المسرح الكبير
يقيم مركز تنمية المواهب تحت اشراف الدكتور سامح صابر حفلا لفصول الباليه يضم عرض "كليوباترا" ومشاهد من اشهر العروض الكلاسيكية العالمية تصميم واخراج الدكتورة منال زكريا وذلك في الثامنة مساء الجمعة 3 نوفمبر بالمسرح الكبير.
باليه كليوباترا يدور حول القصة التاريخية لملكة مصر وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر، ثم اعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوبترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية ونهايتهما المأسوية بعد انتصار خصمهما، هذا إلى جانب مشاهد باليهات بحيرة البجع، حلم ليلة صيف ولابايادير.
يذكر أن مركز تنمية المواهب تاسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.
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