"القاهرة السيمفونى" يعزف أحلام تشايكوفسكي الشتوية والثامنة لبيتهوفن على المسرح الكبير

استمرارا لسلسلة اعظم السيمفونيات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر لاوركسترا القاهرة السيمفوني، يقام حفل بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي وذلك في الثامنة مساء السبت المقبل الموافق 4 نوفمبر الجاري على المسرح الكبير بالأوبرا.

حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني

ويتضمن البرنامج عدد من أهم الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالميين منها السيمفونية الثامنة لبيتهوفن، والسيمفونية الأولى لتشايكوفسكي بعنوان أحلام شتوية والتى كتبها عقب قبول الأستاذية في كونسرفتوار موسكو، عام 1866، وتشهد بداية صراعه مع قالب السيمفونية، ورغم أنها تكشف فى بعض مواضعها صناعة المبتدئ إلا أنها جاءت في المُجمل طريفة مليئة بالألوان الزاهية، والجمل اللحنية المُكتملة.

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وتعد الحركة الثانية منها أشهر مقاطعها، واعتبرها مؤلفها الاقرب الى قلبه حيث جسد خلالها أعمق أفكاره ومشاعره.