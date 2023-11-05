الأحد 05 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مقتل إسرائيلي في هجوم صاروخى شنه حزب الله ردا على استشهاد 3 أطفال وسيدة

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

شهدت الحدود الجنوبية، مساء اليوم، توترا شديدا، بعد الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة عيناتا، وأدت إلى استشهاد 4 أشخاص بينهم 3 أطفال.

وأطلق حزب الله عشرات الصواريخ باتجاه الشمال الإسرائيلي، سقط بعضها في مستوطنتي كريات شمونة والمطلة والجليل، فيما اعترضت القبة الحديدية البعض الآخر.

 

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إسرائيليا قُتل، اليوم الأحد، في هجوم شنه حزب الله على امتداد الحدود الشمالية، حيث يتصاعد التوتر بين إسرائيل والجماعة اللبنانية في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة.

 

عدوان إسرائيلي على جنوب لبنان


وبحسب تقارير إخبارية فإن الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة مدنية بين بلدتي “عيناتا وعيترون” جنوبي لبنان.


ولفتت تقارير لقناة الغد الأردنية  أن السيارة المستهدفة فيها عائلة لصحفي لبناني، وأم وأولادها الثلاثة وجدتهم.


وأوضحت أن القصف الذي استهدف سيارة مدنية نتج عنه استشهاد 3 أطفال وجدتهن وجرح من كان معهم في السيارة وهناك إصابات خطيرة.

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من ناحية أخرى أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين –الأونروا-، اليوم الأحد، أن قرابة مليون ونصف فلسطيني نزحوا من منازلهم في قطاع غزة.

 

العدوان الإسرائيلي على غزة

 

وأوضحت الأونروا أن أكثر من 710 آلاف نازح يقيمون في 149 منشأه تابعة للوكالة، مؤكدة أن 48 منشأه تابعة لها تضررت جراء القصف الإسرائيلي.


وأشارت وكالة الأونروا إلى أنها لم تعد قادرة على الوصول إلى هذه الملاجئ لمساعدة أو حماية النازحين، وبالتالي ليس لديها معلومات عن احتياجاتهم وظروفهم


كما أكدت الوكالة أنها فقدت 79 موظفا من موظفيها في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.


ولليوم الـ30 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

 

استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس

 

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.


وكان قد اعترف وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بامتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل وطالب بقصف غزة بالنووي.


وقال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، في تعليقه على  العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة: "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".


وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، عندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".
 

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