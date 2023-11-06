عضو في مجلس السيادة الانتقالي السوداني يرفض قرار البرهان بإقالته

عبّر عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الهادي إدريس، عن رفضه قرار قائد الجيش السوداني، ‏عبد الفتاح البرهان، بإقالته وشطب عضويته من المجلس.‏

وحدة واستقرار السودان

وأكد إدريس في بيان له، أنه لا يعترف بقرار الإعفاء الصادر ضده، لاعتباره البرهان فاقدا للشرعية الدستورية، وفقا لصحيفة "سودان تريبيون".

وأضاف أنه "غير معني بأي من القرارات، التي صدرت ممن لا يملك الحق الدستوري في إصدارها، وسنواصل جهودنا لوقف الحرب مع القوى، التي تؤمن بالديمقراطية ووحدة واستقرار السودان".

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إعفاؤه من منصب عضو مجلس السيادة الانتقالي

وتابع إدريس، الذي وصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، في بيانه بـ"زعيم الانقلاب ومشعل الحرب"، أن "المرسوم غير المسبب بإعفائه من منصب عضو مجلس السيادة الانتقالي، صادر ممن لا يملك سلطة ولا مشروعي لإصداره"، موضحًا أن "المادة 11، البند 2 من الوثيقة الدستورية، تنص على أن "يُشكل مجلس السيادة من 14 عضوا 5 أعضاء مدنيين تختارهم قوى الحرية والتغيير، و5 أعضاء يختارهم المكون العسكري، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير، و3 أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم".