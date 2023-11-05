احتدام المعارك بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في الخرطوم

اندلعت معارك عنيفة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، اليوم الأحد، في مناطق متفرقة بالعاصمة الخرطوم.

ودوي أصوات الانفجارات والمدافع الثقيلة سُمعت لوقت طويل في مناطق جنوب الحزام، كما سُمع دوي المدافع في مناطق غرب الحارات، بمدينة أم درمان، تجاه الكدرو والحلفايا بالخرطوم بحري.

وهاجمت ميليشيا الدعم السريع، صباح اليوم الأحد سلاح المدرعات والذخيرة، التابع للجيش بمنطقة الشجرة بالخرطوم، إذ تبادل الطرفان الاشتباكات بالمدفعية الثقيلة، مع سماع دوي الانفجارات العنيفة وتصاعد ألسنة الدخان.

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وزعموا إلى سقوط بضع قذائف مدفعية قادمة من قواعد الجيش السوداني، على مواقع تمركزات ميليشا الدعم السريع في منطقة "جنوب الحزام" بالخرطوم، فيما وقعت اشتباكات عنيفة في منطقة "غرب الحارات" وهي إحدى مناطق التماس بين الطرفين شمال أم درمان.

وتأتي هذه المواجهات بالخرطوم في ظل احتدام التصعيد العسكري بدارفور بين الجيش وميليشا الدعم السريع، مع استمرار الأخيرة في توسيع رقعة سيطرتها على مناطق الإقليم.

وتأتي هذه التطورات العسكرية مترافقة مع جولة جديدة من محادثات جدة، التي بدأت، منذ الأحد الماضي، بين الجيش السوداني و"ميليشيا الدعم السريع"، لمناقشة سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر في العاصمة الخرطوم، وأجزاء واسعة من البلاد.