الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

رغبة نتنياهو وقدرته!

إسرائيل قررت عدم سحب قواتها التى اقتحمت غزة قريبا، هى خططت للبقاء لفترة  ليست بالقصيرة.. هذا ما يمكن استنتاجه من  تصريحات  نتنياهو الأخيرة حول تولى إسرائيل ما أسماه مسئولية الأمن في غزة لفترة طويلة.

  
وهذا يعنى أن ما يبحثه الأمريكان والأوروبيون حول مستقبل غزة من خيارات مختلفة تعترض تنفيذه صعوبات عديدة، بما فيها تولى السلطة الفلسطينية مسئولية إدارة قطاع غزة، والذى اشترط أبومازن أن يتم في إطار مسار سياسى يفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية.. 

Advertisements

 

وحتى لو تمت الاستجابة لمطلب أبومازن باستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية من خلال مؤتمر جديد للسلام دعت إلى عقده إسبانيا، فإنه سوف يكون صعبا على السلطة الفلسطينية تولى مسئولية إدارة القطاع ، وإسرائيل تتولى مسئولية الأمن فيه، فهى سوف تشترط أن تتولى كل المسئوليات الإدارية والأمنية في القطاع.

 
وكل هذا يُبين أننا إزاء أزمة  طويلة ممتدة زمنيا ولا يلوح في الأفق إمكانية انحسارها في المستقبل المنظور، وهذا في حد ذاته أمر يحقق مصلحة نتنياهو الذى يعرف أنه في اليوم التالى لانتهاء تلك الأزمة ينتظره تحقيقات ومحاكمات لا تهدده فقط بالإطاحة به من رئاسة الحكومة، وإنما تهدده أيضا بالسجن لآن بعضها قضايا فساد، لذلك من مصلحته إطالة أمد هذه الأزمةَ.

 
لكن الأمر الحاكم في عمر هذه الأزمة يتمثل في تطورات الأوضاع العسكرية على الأرض التى تواجه القوات البرية الإسرائيلية الآن ومستقبلا، وحجم وكمية الثمن الذى يدفعه الإسرائيليون من ثمن باهظ لاجتياحهم البرى لأراضي قطاع غزة.. 

 

مهلة أمريكا!

غزة بدون حماس.. كيف؟!

 

فإن نتنياهو قد يرغب في إطالة أمد الحرب هو والقادة العسكريون في إسرائيل الذين يريدون الانتقام من الصفعة التى تلقوها في السابع من أكتوبر، لكنهم قد لا يقدرون على تنفيذ رغبتهم هذه إذا زادت تكلفة إسرائيل واتسعت المعارضة والرفض لحرب الإبادة التى يشنونها على أهالى غزة.  

إسرائيل إقامة الدولة الفلسطينية الاسرائيليون نتنياهو مستقبل غزة السلطة الفلسطينية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ابومازن غزة

مواد متعلقة

بلينكن يستجدى نتانياهو ويرفض أهم مطلب للوزراء العرب

مفاجأة نصرالله !

أمريكا ومستقبل غزة!

خسائر مؤلمة!

معركة الأسري

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية لـ العامري فاروق بعد نقله للمستشفى

الأهلي، نقل العامري فاروق لمستشفى خاصة لإجراء جراحة دقيقة في المخ

المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير 13 دبابة إسرائيلية في غزة منذ صباح اليوم

أحمد فتوح يغادر الزمالك بعد انتهاء التحقيق معه

لغز السنوار 1111 يحير العالم، قائد المقاومة يتوعد الاحتلال، والنشطاء يكشفون السر

كرة اليد، الأهلي يفوز على النور السعودي في مونديال الأندية

انتشار شودار بيع التسالي والحلويات فى مولد الحسين (فيديو وصور)

كتائب القسام تبث مشاهد جديدة لتدمير آليات إسرائيلية في قطاع غزة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

انتشار شودار بيع التسالي والحلويات فى مولد الحسين (فيديو وصور)

ازدحام فى مقام الحسين فى الليلة الختامية للاحتفال بالمولد (فيديو وصور)

بعد 31 عاما، شارع في الأردن يعود إلى الحياة

زرعوا نصف مليون شجرة في يوم واحد، دولة تتحول إلى حديقة زهور

المزيد

خدمات

المزيد

بالأسعار، الإسكان تعلن عن طرح جديد للأراضى بالصعيد

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 66 جنيهًا في سوق العبور

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنبياء دعوا بها، مجموعة من أدعية الحمل والإنجاب

ما حكم الثناء على الميت أثناء الدفن؟ الإفتاء تجيب

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان " الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها" (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية