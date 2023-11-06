الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

إحالة 7 من أعضاء تعليم فني الواسطى ببني سويف للتحقيق لمخالفة خطوط السير

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم، فيتو

 أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، عن إحالة 7 من أعضاء التعليم الفني بإدارة الواسطى التعليمية للتحقيق، بسبب التقصير في العمل ومخالفة خطوط السير.

 

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تلقى تقريرًا من مديرية التربية والتعليم، بشأن نتائج وجهود المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والموجهين والإداريين والطلاب داخل المدارس لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية.

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 وتضمن التقرير، الذي أعده محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، الإشارة إلى قيام فرق ولجان المتابعة الميدانية بالمرور على مدارس وإدارة تعليم الواسطى، حيث تم رصد غياب 7 من أعضاء التعليم الفني بالإدارة عن زيارة المدارس بالمخالفة لخطوط السير.

 

وعليه فقرر وكيل وزارة التربية والتعليم، إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بسبب التقصير والتراخي في أداء العمل وعدم زيارة المدارس ومتابعتها، مما يؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية.

 

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