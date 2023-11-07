الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

البرلمان التركي يعلن مقاطعة بعض المنتجات لدعمها إسرائيل

البرلمان التركى،
البرلمان التركى، فيتو

 أعلن البرلمان التركي اليوم الثلاثاء، إزالة منتجات كوكاكولا ونستله من مطاعمه بسبب دعمهما لإسرائيل، وذلك وفقًا لبيان صادر عن البرلمان اليوم وتصريح لمصدر ذكر اسم الشركتين لوكالة رويترز.

عدم بيع منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل

وجاء بيان البرلمان التركي، دون تسمية الشركات، حيث قال: “تقرر عدم بيع منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل في المطاعم والكافيتريات والمقاهي في حرم البرلمان”.

مشروبات كوكا كولا وقهوة نستله سريعة

من جانبه قال مصدر برلماني لرويترز إن مشروبات كوكا كولا وقهوة نستله سريعة التحضير كانتا العلامتين التجاريتين الوحيدتين اللتين تمت إزالتهما من القائمة.

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استجابة لطلب الجمهور

وأشار المصدر إلى أن القرار اتخذ استجابة لطلب الجمهور.

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البرلمان التركى المنتجات الداعمة لإسرائيل الاحتلال

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