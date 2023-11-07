الفيوم تستعد لتنظيم مارثون الرمال الدولي للمرة الأولى في مصر

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لمناقشة كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بإطلاق "ماراثون الرمال الدولي 2023"، الذي يُقام للمرة الأولى بمصر، وتنظمه إحدى الشركات المصرية، بالتعاون مع شركة فرنسية، تحت رعاية وزارات الشباب والرياضة، والبيئة، والسياحة، والآثار، ومحافظة الفيوم، وهيئة تنشيط السياحة، خلال الفترة من 18إلي 24 نوفمبر الجاري، بمحمية قارون بالفيوم.

وناقش محافظ الفيوم، مع مسئولي الشركة المنظمة لماراثون الرمال، جميع الاجراءات والاستعدادات الخاصة بالماراثون، من النواحي الأمنية والصحية والسكن والإقامة والإعاشة، ومراعاة كل المعايير والاشتراطات البيئية فى المحميات الطبيعية، وغيرها من الاشتراطات الأخرى، وذلك بهدف خروج الحدث في أبهي صورة وبالشكل اللائق، كونه الأول من نوعه الذي تستضيفه مصر ومحافظة الفيوم.

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سرعة معاينة الموقع

ووجه محافظ الفيوم، كافة الجهات المسئولة عن تنظيم الحدث، بسرعة معاينة الموقع الذي يستضيف الماراثون، وتلافي أية ملاحظات علي وجه السرعة، كما وجه بعقد اجتماع يضم مسئولي الصحة والإسعاف والفريق الطبي المصاحب للشركة المنظمة، لترتيب كافة أمور التأمين الطبي للمشاركين، لإخراج الحدث بالشكل الأمثل وعلى ما يرام.

المرة الاولي

وأوضح محافظ الفيوم، أن الفيوم تحتضن لأول مرة "ماراثون الرمال الدولي 2023" بمحمية قارون، بمركز يوسف الصديق، والذي يستمر لمدة أربعة أيام، ويُعد إضافة جديدة لكبري الأحداث الرياضية الدولية التي سيتم تنظيمها بمصر.

لافتًا إلي أنه تم اختيار صحراء الفيوم كمكان للحدث، لما تتمتع به من مزايا كأحد أشهر الوجهات السياحية الصحراوية في مصر، حيث تتميز بمناظر طبيعية خلابة من الكثبان الرملية والمنحدرات والأودية والواحات، بما في ذلك البحيرة المسحورة، مما يجعلها إحدى أشهر المواقع الصحراوية الشهيرة في مصر.

وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على استضافة مثل هذه الفعاليات الدولية التي يشارك فيها العديد من دول العالم، خاصة دول أوروبا، لدورها البارز في الترويج السياحي للمحافظة، ودعم وتعزيز السياحة البيئية، وتحقيق شهرة عالمية لمحميتي قارون ووادى الريان وكافة المناطق التي يزورونها، الأمر الذي يعود بالنفع والفائده على المواطن الفيومي.

مسارات السباق

فيما استعرض، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للماراثون، مسارات السباق ونقطتي البداية والنهاية، والمنطقة التي يتمركز حولها السباق، وكافة الاستعدادات والترتيبات التي اتخذتها الشركة المنظمة للحدث، والماراثون يشارك به 500 متسابق من دول فرنسا وألمانيا وسويسرا وأسبانيا وأمريكا وكندا، كما أن جميع المتسابقين سيعودون إلى القاهرة بعد انتهاء السباق في الفيوم، ليتم تنظيم عدد من الزيارات لوجهات سياحية متنوعة، بما فيها أهرامات الجيزة قبل ختام رحلتهم.

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