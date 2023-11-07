لجنة تقنين أراضي الدولة تحصر الملكيات في الفيوم على مدار يومين

التقي الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اللواء ناصر فوزي محمد خليفة، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وناقش المحافظ، مع لجنة المرور الفعلي لمتابعة دورة التقنين بالمحافظات، آليات تسريع العمل بملف التقنين والحفاظ على أراضي أملاك الدولة بالمحافظة.

أهمية ملف تقنين أملاك الدولة

وقال محافظ الفيوم، ان ملف التقنين من الملفات الموضوعة علي أولويات المحافظة، ومن الضروري تحريك هذا الملف الشائك بصورة إيجابية، بالشكل الذي يسهم في تطابق منظومة التقنين واسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها، بالوحدات المحلية، ومجالس المدن، مع المنظومة المركزية، مشيرًا إلى أن المحافظة تتخذ إجراءات حاسمة لمنع تكرار التعدي مرة أخرى على الأراضي، لاسترداد حق الشعب، والحفاظ على أصول الدولة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

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ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه من الضروري تحفيز المشاركين في أعمال التقنين، لتشجيعهم على تكثيف العمل وإنهاء الملفات في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أهمية استغلال جزء من متحصلات التقنين في تحسين البنية التحتية وإقامة مشروعات تنموية مستقبلية على أرض المحافظة.

عمل لجنة المرور الفعلي بالفيوم

وأوضح رئيس لجنة المرور الفعلي لمتابعة دورة التقنين بالمحافظات، أن عمل اللجنة بمحافظة الفيوم سيستمر على مدى يومين، بهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى بين المحافظة ولجنة استرداد أراضي الدولة، موضحًا أن العمل سيتم من خلال عدة محاور تتمثل في مناقشة وتحليل بيانات المنظومة الإليكترونية، وإعداد خريطة منضبطة وشاملة لجميع التعديات على أراضي الدولة، وتقسيمها إلى جهات الولاية المختلفة، مع تحديد الجهات التي قامت بتفويض المحافظة، وكذا توضيح موقف التعاقدات وبنود وشكل العقد النموذجي الجديد للأملاك، وأعمال لجنة إنفاذ القانون في المراجعة المستمرة لحالات التعدي التي تم إزالتها وتغليظ العقوبات في القانون لمنع تكرار التعدي مرة أخرى، وآليات حماية الأراضي المستردة أو إعادة طرحها للبيع في مزادات علنية.

وأشار الي أهمية تسريع ملف التقنين وإنهاء جميع طلبات التقنين المقدمة بالمحافظة، وعددها 9257 طلب، تم تصنيفها إلى جاد، وغير جاد، وسرعة إعداد جدول تسعير لجميع الأراضي بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل كارت ذهبي لإعادة متابعة الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها وعمل محضر جنائي للمتعدي وإحالته للنيابة، كما يجري دراسة إعادة ترسيم المحميات، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطن وجهة الولاية.

حصر العقود

فيما استعرض أعضاء لجنة المرور الفعلي لمتابعة دورة التقنين، متطلبات العمل من الجهاز التنفيذي ومسئولي الأملاك بالمحافظة، لتسريع وتيرة العمل وميكنة البيانات وإعداد قاعدة بيانات شاملة للتقنين بالمحافظة، وذلك من خلال إعداد حصر دقيق بجميع العقود وتقسيمها إلى "نموذجي – غير نموذجي"، ورؤية المحافظة للتعامل معها، وحصر جهات الولاية، والتعديات، والأراضي المستردة وكيف تم التعامل معها، وحصر الحالات الوهمية أو المعلقة، وإعداد جداول بالأراضي توضح الأراضي التي تم سداد كامل قيمتها، والتظلمات، وعدد من قام بسداد الجدية، والمتأخرات، وجدول السداد بدون متأخرات، كما شملت الطلبات حصر بالطلبات المرفوضة وتوضيح أسباب الرفض، والتعديات الصادرر لها قرارات إزالة، وأكد المحافظ على تجييش كافة الجهود لإنهاء الملفات المطلوبة من اللجنة في أسرع وقت.

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