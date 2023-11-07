الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

تدريب الأهالي في 3 قرى بمحافظة الفيوم على الحرف اليدوية

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فيتو

 أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن انطلاق الدورة التدريبية للحرف اليدوية والتراثية، لإكساب وتعليم أهالي قرى الإعلام بمركز الفيوم،  ومطول بمركز إطسا، وتونس بمركز يوسف الصديق، مهارة العمل بحرف أعمال الخوص، والسجاد اليدوي، والخزف، على مدار ثمانية أسابيع، خلال الفترة من شهر نوفمبر 2023، حتى شهر يناير 2024.

الهدف من التدريب

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن الدورة التدريبية للحرف اليدوية والتراثية، تاتي في إطار اهتمام محافظة الفيوم بتلك الحرف، وإيمانًا منها بمردودها الاقتصادي على الفرد والمجتمع المحلي لما توفره من فرص عمل لأهالي القرى المستهدفة، لافتًا إلى أن تلك الحرف تعد من عناصر الجذب السياحي على أرض محافظة الفيوم.

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وفي السياق نفسه، أشار الدكتور معتز أحمد عبدالفتاح مدير عام الإدارة العامة لتنشيط السياحة بديوان عام محافظة الفيوم، الى أن الإدارة تقوم بتنفيذ الدورة التدريبية للحرف اليدوية والتراثية، لأهالي قرى الإعلام بمركز الفيوم، ومطول بمركز إطسا، وتونس بمركز يوسف الصديق، بهدف إعداد كوادر جديدة من أهالي تلك القرى، ليصبحوا حرفيين مهرة، قادرين على فتح ورش جديدة، تكون نواة لمشروعات صغيرة مستقبليًا، لزيادة دخولهم من ناحية، والحفاظ على الإرث الثقافي لمحافظة الفيوم من ناحية أخرى.

 

مدة الدورة

وأضاف معاون محافظ الفيوم، أن الدورة التدريبية للحرف اليدوية والتراثية، تستمر على مدار ثمانية أسابيع، خلال الفترة من 5 نوفمبر الجاري، حتى 4 من شهر يناير 2024، ويقوم عدد من العاملين بالإدارة بمتابعة فعاليات الدورة على مدار أيامها المختلفة والتى تأتي على مدار خمسة أيام أسبوعيًا "من الأحد للخميس بكل أسبوع"، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من الدورة التدريبية على الوجه المأمول.

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