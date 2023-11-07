الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ختام مهرجان أمير الشعراء العاشر بجامعة الفيوم

مهرجان أمير الشعراء
مهرجان أمير الشعراء بجامعة الفيوم، فيتو

 اختتمت جامعة الفيوم،  فعاليات مهرجان أمير الشعراء العاشر،  اليوم الثلاثاء، وشارك به طلاب  من الكليات، للعام الجامعي 2023 / 2024، وأشرف علي تنظيمه الإدارة العامة لرعاية الشباب، بجامعة الفيوم، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

مدة المهرجان

وقد استمرت المسابقة على مدار ثلاثة أيام، وخصص اليوم الأول لمسابقة شعر الفصحى، والثاني لمسابقة شعر العامية، واليوم الثالث للمنافسات النهائية فى المسابقتين.

 وضمت لجنة التحكيم كلًّا من الدكتور وليد الشيمى أستاذ النقد الادبي والبلاغة بكلية دار العلوم، والدكتور محمد دياب غزاوى استاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، والكتور ايهاب المقراني، والدكتورعماد حمدى عبد الله الأساتذة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الفيوم، وبحضور  الحفل الختامي للمهرجان حسني الجارحي مدير عام رعاية الشباب، و لمياء كساب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني.

Advertisements

نتيجة المهرجان

وقد اعلنت لجنة التحكيم نتائج المسابقة، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، الطالب احمد عبد الناصر بكلية الآداب.

 أما في مسابقة شعر الفصحى، فاز بالمركز الأول الطالب محمود أحمد عبد الله، طالب بكلية الطب البشري، والمركز الثاني الطالب حازم مصطفي، من مائة التربية، والمركز الثالث الطالبة  دعاء عبد الله كيلاني، من كلية الصيدلة.

وفي شعر العامية فاز بالمركز الأول الطالب خالد رمضان علي، من كلية دار العلوم، والمركز الثاني فاز به الطالب احمد سامي، من كلية الطب البشري، والمركز الثالث، فاز به الطالب عبد الرحمن حربي، من كلية الآداب، تم تكريم الفائزين، وتسليمهم الجوائز، كما تم إهداء شهادات تقدير لأعضاء لجنة التحكيم تقديرًا لهم.

تدريب الأهالي في 3 قرى بمحافظة الفيوم على الحرف اليدوية

لجنة تقنين أراضي الدولة تحصر الملكيات في الفيوم على مدار يومين

خدمات فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم مهرجان امير اشعراء جامعة الفيوم كليه الآداب اخبار الفيوم

مواد متعلقة

تدريب الأهالي في 3 قرى بمحافظة الفيوم على الحرف اليدوية

لجنة تقنين أراضي الدولة تحصر الملكيات في الفيوم على مدار يومين

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية مجانية بقرية مطول

اليوم، انطلاق النسخة العاشرة لمسابقة أمير الشعراء بجامعة الفيوم

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية لـ العامري فاروق بعد نقله للمستشفى

الأهلي، نقل العامري فاروق لمستشفى خاصة لإجراء جراحة دقيقة في المخ

المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير 13 دبابة إسرائيلية في غزة منذ صباح اليوم

لغز السنوار 1111 يحير العالم، قائد المقاومة يتوعد الاحتلال، والنشطاء يكشفون السر

كرة اليد، الأهلي يفوز على النور السعودي في مونديال الأندية

أحمد فتوح يغادر الزمالك بعد انتهاء التحقيق معه

انتشار شودار بيع التسالي والحلويات فى مولد الحسين (فيديو وصور)

زراعة النواب تناقش ارتفاع أسعار البصل، والحكومة تكشف السبب

Advertisements

منوعات

المزيد

انتشار شودار بيع التسالي والحلويات فى مولد الحسين (فيديو وصور)

ازدحام فى مقام الحسين فى الليلة الختامية للاحتفال بالمولد (فيديو وصور)

بعد 31 عاما، شارع في الأردن يعود إلى الحياة

زرعوا نصف مليون شجرة في يوم واحد، دولة تتحول إلى حديقة زهور

المزيد

خدمات

المزيد

بالأسعار، الإسكان تعلن عن طرح جديد للأراضى بالصعيد

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 66 جنيهًا في سوق العبور

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنبياء دعوا بها، مجموعة من أدعية الحمل والإنجاب

ما حكم الثناء على الميت أثناء الدفن؟ الإفتاء تجيب

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان " الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها" (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية