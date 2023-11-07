ختام مهرجان أمير الشعراء العاشر بجامعة الفيوم

اختتمت جامعة الفيوم، فعاليات مهرجان أمير الشعراء العاشر، اليوم الثلاثاء، وشارك به طلاب من الكليات، للعام الجامعي 2023 / 2024، وأشرف علي تنظيمه الإدارة العامة لرعاية الشباب، بجامعة الفيوم، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

مدة المهرجان

وقد استمرت المسابقة على مدار ثلاثة أيام، وخصص اليوم الأول لمسابقة شعر الفصحى، والثاني لمسابقة شعر العامية، واليوم الثالث للمنافسات النهائية فى المسابقتين.

وضمت لجنة التحكيم كلًّا من الدكتور وليد الشيمى أستاذ النقد الادبي والبلاغة بكلية دار العلوم، والدكتور محمد دياب غزاوى استاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، والكتور ايهاب المقراني، والدكتورعماد حمدى عبد الله الأساتذة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الفيوم، وبحضور الحفل الختامي للمهرجان حسني الجارحي مدير عام رعاية الشباب، و لمياء كساب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني.

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نتيجة المهرجان

وقد اعلنت لجنة التحكيم نتائج المسابقة، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، الطالب احمد عبد الناصر بكلية الآداب.

أما في مسابقة شعر الفصحى، فاز بالمركز الأول الطالب محمود أحمد عبد الله، طالب بكلية الطب البشري، والمركز الثاني الطالب حازم مصطفي، من مائة التربية، والمركز الثالث الطالبة دعاء عبد الله كيلاني، من كلية الصيدلة.

وفي شعر العامية فاز بالمركز الأول الطالب خالد رمضان علي، من كلية دار العلوم، والمركز الثاني فاز به الطالب احمد سامي، من كلية الطب البشري، والمركز الثالث، فاز به الطالب عبد الرحمن حربي، من كلية الآداب، تم تكريم الفائزين، وتسليمهم الجوائز، كما تم إهداء شهادات تقدير لأعضاء لجنة التحكيم تقديرًا لهم.

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