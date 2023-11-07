أمينة خليل تدعم المناضلة الفلسطينية عهد التميمي: "هدعيلك وربنا هيقوكي"

دعمت الفنانة أمينة خليل المناضلة الفلسطينية عهد التميمي التي ألقت شرطة الاحتلال الاسرائيلي القبض عليها.

أمينة خليل

ونشرت أمينة خليل عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام" ‏ صورة لعهد التميمي، وعلقت: "أنا متبعاكي من زمان من أول فيديو وهي صغيرة، وبتحارب القهر في فلسطين، هدعيلك وربنا هيقوكي، إن شاء الله هتفرج يا عهد".

وأضافت باللغة الإنجليزية: لا لا لا، هذه الشابة الصغيرة مؤثرة وقوية سأدعي لك يا عهد".

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اعتقال عهد التميمي

واعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فتاة وشابا من قريتي النبي صالح ودير قديس شمال غرب رام الله.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية النبي صالح واعتقلت الأسيرة المحررة عهد التميمي بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه.



وأضافت، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشاب عرفات ناجح ناصر بعد مداهمة منزله في قرية دير قديس.

عهد التميمي

ولدت في 31 يناير عام 2001 في الضفة الغربية، ولها مواقف كثيرة في تحدي سلطات الجيش الإسرائيلي منذ كانت في الحادية عشر من العمر عندما ظهرت لأول مرة في مقطع فيديو تهدد جنديا إسرائيليا باللكم وهو ما نال اهتماما شعبيا كبيرا.

وهي في الرابعة عشر من عمرها انتشر مقطع فيديو لها وهي تعض يد جندي إسرائيلي، كان قد احتجز شقيقها لاشتباهه بأنه كان يلقي الحجارة على الجنود الإسرائيليين، في أواخر عام 2017 انتشر مقطع فيديو يظهرها وهي تصفع جنديا إسرائيليا، تم اعتقالها بعد تلك الواقعة وسجنت لفترة قصيرة قبل أن تطلق سراحها.



عهد التميمي أصبحت رمزًا للمقاومة الفلسطينية وأصواتًا داعمة لها تعتبرها بطلة شابة. منذ ذلك الحين، أصبحت ناشطة ومتحدثة عن حقوق الفلسطينيين ومعاناتهم تحت الاحتلال الإسرائيلي.