الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أمينة خليل تدعم المناضلة الفلسطينية عهد التميمي: "هدعيلك وربنا هيقوكي"

أمينة خليل،فيتو
أمينة خليل،فيتو

دعمت الفنانة أمينة خليل  المناضلة الفلسطينية عهد التميمي التي ألقت شرطة الاحتلال الاسرائيلي القبض عليها.

أمينة خليل 

 

ونشرت أمينة خليل  عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام" ‏ صورة لعهد التميمي، وعلقت: "أنا متبعاكي من زمان من أول فيديو وهي صغيرة، وبتحارب القهر في فلسطين، هدعيلك وربنا هيقوكي، إن شاء الله هتفرج يا عهد".

وأضافت باللغة الإنجليزية: لا لا لا، هذه الشابة الصغيرة مؤثرة وقوية سأدعي لك يا عهد".

Advertisements

اعتقال عهد التميمي

 

واعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فتاة وشابا من قريتي النبي صالح ودير قديس شمال غرب رام الله.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية النبي صالح واعتقلت الأسيرة المحررة عهد التميمي بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه.


وأضافت، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشاب عرفات ناجح ناصر بعد مداهمة منزله في قرية دير قديس.

 

عهد التميمي

ولدت في 31 يناير عام 2001 في الضفة الغربية، ولها مواقف كثيرة في تحدي سلطات الجيش الإسرائيلي منذ كانت في الحادية عشر من العمر عندما ظهرت لأول مرة في مقطع فيديو تهدد جنديا إسرائيليا باللكم وهو ما نال اهتماما شعبيا كبيرا.

 

وهي في الرابعة عشر من عمرها انتشر مقطع فيديو لها وهي تعض يد جندي إسرائيلي، كان قد احتجز شقيقها لاشتباهه بأنه كان يلقي الحجارة على الجنود الإسرائيليين، في أواخر عام 2017 انتشر مقطع فيديو يظهرها وهي تصفع جنديا إسرائيليا، تم اعتقالها بعد تلك الواقعة وسجنت لفترة قصيرة قبل أن تطلق سراحها.


عهد التميمي أصبحت رمزًا للمقاومة الفلسطينية وأصواتًا داعمة لها تعتبرها بطلة شابة. منذ ذلك الحين، أصبحت ناشطة ومتحدثة عن حقوق الفلسطينيين ومعاناتهم تحت الاحتلال الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاحتلال الإسرائيلي الفنانة امينة خليل الولايات المتحدة شرطة الاحتلال الاسرائيلي أعمال أمينة خليل

الأكثر قراءة

لغز السنوار 1111 يحير العالم، قائد المقاومة يتوعد الاحتلال، والنشطاء يكشفون السر

بعد اختراقه، صورة أبو عبيدة تتصدر موقع نادي مكابي الإسرائيلي

9 غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

رسالة علاء مبارك للاحتلال تثير الغضب، والنشطاء يردون: أصبح عندي الآن بندقية

تفاصيل الحالة الصحية لـ العامري فاروق بعد نقله للمستشفى.. ادعوا له بالشفاء

انقلب السحر على الساحر، غضب في الساحة الفنية من بيومي فؤاد

رسالة قوية من السيسي لمدير وكالة المخابرات الأمريكية عن التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة

قرار عاجل لرئيس الوزراء بشأن تشغيل منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة

Advertisements

منوعات

المزيد

زرعوا نصف مليون شجرة في يوم واحد، دولة تتحول إلى حديقة زهور

الخلافات مستمرة، هاري يرفض حضور عيد ميلاد والده الـ75

اتهام ملياردير بخوض "مزايدات وهمية"، فدفع 12.4 مليون دولار لنفي التهمة

قيمته 5.95 مليون دولار، سرقة مرحاض ذهبي من قصر الملك في إنجلترا

المزيد

خدمات

المزيد

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 66 جنيهًا في سوق العبور

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي بمنتصف التعاملات

أسعار الخضراوات اليوم، سعر البصل يسجل ارتفاعا جديدا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الثناء على الميت أثناء الدفن؟ الإفتاء تجيب

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان " الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها" (صور)

هل يقع الطلاق في حال التلفظ به مع عدم تطهر الزوج والزوجة من الجماع؟.. الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية