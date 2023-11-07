الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الزراعة والتحالف الوطني يطلقان مبادرة لزراعة 120 الف فدان قمح بالوادى الجديد

مبادرة أزرع في الوادي
مبادرة أزرع في الوادي الجديد، فيتو

اطلقت وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة "ازرع"  في الوادى الجديد والتي تستهدف زراعة 120 ألف فدان قمح في المحافظة، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.
 

وذلك بحضور الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والدكتور احمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والدكتور مجد المرسي مدير مديرية الزراعة بالوادي وماجد بولس المسؤول التنفيذي للمبادرة.

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وقال "ابراهيم" إن مبادرة ازرع بالتعاون بين وزارة الزراعة والهيئة الانجيلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتستهدف زراعة مليون فدان قمح في 15 محافظة، حيث تقوم الهيئة الإنجيلية بتوفير التقاوى الجيدة المعتمدة للمزارعين بتخفيض 50% من أسعارها، مشيرا إلى أن نجاح المبادرة العام الماضي حيث استهدفت ( 8 ) محافظات و100 ألف مزارع ساهم في توسيع المرحلة الثانية هذا العام لتشمل 15 محافظة و500 ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى

والجدير بالذكر أن مُبادرة إزرع  التى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تعمل علي تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الآمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لتوفير التقاوي المعتمدة طبقًا للخريطة الصنفية بأسعار مخفضة وكذلك تقديم كافة أوجه الدعم الفنـي والإرشادي والمدارس الحقلية والندوات الإرشادية من خلال الجهات التابعة للوزارة  قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص وإعتماد التقاوي

وزارة الزراعة التحالف الوطني للعمل الأهلي الوادى الجديد قمح السيد القصير وزير الزراعة محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

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