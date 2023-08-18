3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية، وطلب عاجل من الشعبة لمواجهة الأزمة

أسعار الأجهزة الكهربائية ، أكد المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية بشكل ملحوظ ومستمر، لافتًا إلى أن ذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من الخارج، حيث إن صناعة الأجهزة المنزلية من الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على استيراد مكونات الإنتاج.

أزمة تدبير الدولار

وأشار مبروك في تصريحات خاصة لـ فيتو إلى أن ارتفاع سعر الدولار ساهم أيضًا في ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الخارج مما يؤثر بالطبع في سعر الأجهزة الكهربائية، والأمر الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى ارتفاع أسعارها.

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نقص كبير في المواد الخام اللازمة للصناعة

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن نقص المواد الخام اللازمة للصناعة يؤثر بالطبع في العملية الإنتاجية، داعيًا إلى السماح للمصنعين بتدبير الدولار والتسهيل للمصانع والشركات التي لديها موارد مالية لاستيراد المواد الخام بسهولة دون تعقيد، مشيرًا إلى أهمية السماح للمصنعين بتدبير العملة اللازمة لاستيراد الخامات دون قيد.

ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 52.7% مقارنة بالعام الماضي

اسعار الأجهزة الكهربائية ، شهدت أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية ارتفاعًا بنسبة ( 52.7%) خلال يوليو مقارنة بـ يوليو 2022. وذلك طبقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

التغير السنوي في أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (41.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (35.5%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (31.3%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (52.7%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (40.6%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (47.3%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (40.1%).

نسبة ارتفاع أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة على أساس شهري

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (1.8%) وذلك للأسباب التالية:

1- ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.7%)

2- ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.6%)

3- ارتفاع أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.7%)

4- ارتفاع أسعار مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.7%)

5- ارتفاع أسعار مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.8%)

6- ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.5%).

طفرة في صادرات مصر من الأجهزة الكهربائية والصناعات الهندسية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافًا بشأن ارتفاع صادرات مصر من الأجهزة الكهربائية والصناعات الهندسية.

وأظهرت أحدث بيانات، استمرار ارتفاع صادرات مصر من الأجهزة الكهربائية والصناعات الهندسية خلال شهر يونيو الماضي وخلال النصف الأول من عام 2023 أيضًا.



وكشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعًا طفيفًا خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة زيادة 1%، حيث بلغت 2.002 مليار دولار مقابل 1.982 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2022، كما زادت صادرات القطاع خلال شهر يونيو 2023 بنسبة 4% حيث بلغت 339.7 مليون دولار مقارنة بـ 327.6 مليون دولار في يونيو 2022.