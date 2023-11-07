تسلا ترفع أسعار "Model Y" في الصين بعد طرح تصميم محدث

سيارات تسلا، أعلنت شركة تسلا المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، ارتفاع اسعار سياراتها "Model Y" في الاسواق الصينة بعد تحديث سيارتها بالعديد من وسائل التكنولوجيا الجديدة وقدرتها علي منافسه كبري الشركات العالمية.

واوضحت شركة تسلا الأمريكية، ان قيمة سعر السيارة بعد الزيادة يصل نحو 14000 يوان (1920 دولارًا) لنسخة "بيرفورمانس" من طراز "Y".

أشعلت شركة "تسلا" حرب أسعار في الصين قبل عام، من خلال خفض أسعار سياراتها الكهربائية، مع بدء تباطؤ نمو المبيعات، ما دفع بشركات عدة في السوق لأن تحذو حذوها، وتمكنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، الثلاثاء، من الحصول على البراءة في أول محاكمة لها في الولايات المتحدة.

Advertisements

انتصار كبير لشركة تسلا

وكان قد تم اتهام تسلا بأن نظام السائق الآلي الخاص بها أدى إلى وفاة أحد الأشخاص، وهو انتصار كبير للشركة التي تواجه عددًا من الدعاوى القضائية والتحقيقات الاتحادية المرتبطة بهذه التكنولوجيا.

سيارة "تسلا" من "Model Y"، فيتو

ويعتبر هذا الحكم هو ثاني انتصار كبير لشركة تسلا هذا العام، بعد أن رفضت هيئة محلفين ثانية اعتبار هذا النظام معيبًا، وتختبر تسلا نظامي السائق الآلي والقيادة الذاتية الكاملة الأكثر تقدمًا الذي وصفه رئيسها التنفيذي إيلون ماسك، بأنه حاسم لمستقبل شركته لكنه يخضع للتدقيق التنظيمي والقانوني.



المسؤولية تقع على عاتق السائق

ويؤكد قرار المحكمة المدنية أن حجج تسلا تكتسب زخمًا، إذ تقول إنه عندما يحدث خطأ ما على الطريق، فإن المسؤولية النهائية تقع على عاتق السائق.

واعتمدت دفوع الدعوى المدنية المرفوعة في المحكمة العليا بمقاطعة ريفرسايد بأن نظام السائق الآلي تسبب في انحراف سيارة تسلا موديل 3، الخاصة بالمالك ميكا لي فجأة عن طريق سريع شرقي لوس أنجليس بسرعة 65 ميلًا في الساعة (105 كيلومترات في الساعة)، لتصطدم بنخلة وتشتعل فيها النيران في غضون ثوان.

مقتل وإصابة الركاب

وأظهرت وثائق المحكمة أن الحادث الذي وقع عام 2019 أدى إلى مقتل وإصابة الركاب في سيارته بجروح بالغة، ومنهم طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات خرجت أحشاؤه.

واحتوت المحاكمة على شهادات مروعة حول إصابات الركاب، وطلب المدعون من هيئة المحلفين تعويضًا عن الأضرار تتجاوز قيمته 400 مليون دولار.

وأنكرت تسلا مسؤوليتها قائلة: إن لي احتسى الكحول قبل أن يجلس خلف عجلة القيادة، وأضافت أنه لم يتضح أيضًا ما إذا كان نظام السائق الآلي في وضع التشغيل وقت وقوع الحادث.

وقررت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 عضوًا أنها توصلت إلى أن السيارة لم يكن بها عيب في التصنيع.. وجاء الحكم في اليوم الرابع للمداولات، وكانت نتيجة التصويت تسعة إلى ثلاثة أصوات.

من جانبهم، لم يعلق ممثلو تسلا والمدعون حتى الآن على الحكم.

نظام السائق الآلي

وبالنسبة لدعاوى قضائية أخرى يدفع المدعون بأن تصميم نظام السائق الآلي معيب، ويدفع السائقين إلى إساءة استخدامه.

وأغلق سهم تسلا اليوم مرتفعًا 1.76% بعد صعوده بما زاد على 2% في وقت سابق.

هذا وتواجه تسلا تحقيقًا جنائيًا من وزارة العدل الأمريكية حول مزاعم بأن سياراتها يمكنها قيادة نفسها ذاتيًا من دون تدخل.. وفضلًا عن ذلك تحقق الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في أداء نظام السائق الآلي بعد رصد ما يزيد على 10 حوادث اصطدمت فيها سيارات تسلا بمركبات الطوارئ الثابتة