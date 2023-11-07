طلاب وأطفال طوخ يستقبلون وزير الاتصالات بأعلام مصر وفلسطين ( صور)

استقبل طلاب وأطفال قرية ترسا مركز طوخ بمحافظة القليوبية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بممر شرفي حاملين أعلام مصر وفلسطين، وسط حضور جماهيري خلال افتتاح الوزير يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب حيث تبادل الوزير والحاضرين التحية مؤكدين دعم تحركات القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية.

وافتتح الوزير يرافقه المهندس رأفت هندى والدكتورة غادة لبيب نائبا الوزير والدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصرى ومحمد نصر رئيس المصرية للاتصالات مكتب بريد ترسا الجديد والذى تم إنشاؤه مؤخرا على مساحة 130 مترا الفئة الأولى بتكلفة 8 ملايين جنيه ويقدم خدمات الشهر العقارى والسجل المدنى والخدمات البريدية بكافة انواعها من إيداع وسحب وصرف معاشات كما تم تزويد المكتب الجديد ايضا بماكينات " A T M " لصرف المعاشات أيضا.

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وزير الاتصالات خلال جولته بالقليوبية.. فيتو



قال الوزير خلال الزيارة إن البريد المصري يحظي بسمعة وقة طيبة وسيظل في الصدارة متمنيا للعاملين في المنظومة دوام التوفيق والتقدم.

وزير الاتصالات خلال جولته بالقليوبية.. فيتو

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد القرى التي يتم العمل بها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية يبلغ 36 قرية، لمدها بالخطوط الأرضية والألياف الضوئية وخطوط الإنترنت، حيث تم الانتهاء من 19 قرية من بين تلك القرية بنسبة 100%.

وزير الاتصالات خلال جولته بالقليوبية.. فيتو