الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

اليوم، وزير الاتصالات يتفقد ويفتتح مكاتب بريد بالقليوبية

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، فيتو

يجري الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، زيارة لمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، يتفقد ويفتتح خلالها عددًا من المشروعات القومية الكبرى بمدن شبين القناطر وطوخ وبنها.

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ويأتي ذلك بحضور النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان والمهندس رأفت هندي والدكتورة غادة لبيب نائبا الوزير والدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصرى ومحمد نصر رئيس المصرية للاتصالات. 

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وقال النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن جولة وزير الاتصالات في محافظة القليوبية ستبدأ من مدينة شبين القناطر حيث يتفقد الوزير ومرافقوه مشروعات حياة كريمة فى قريتى طحانوب  وكفر شبين ثم يتوجه الى مدينة طوخ حيث يتفقد مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية وبعد ذلك يتوجه إلى قرية ترسا بطوخ أيضا لافتتاح مكتب بريد ترسا الجديد والذى تم إنشاؤه مؤخرا على مساحة 130 متر الفئة الأولى بتكلفة 8 ملايين جنيه ويقدم خدمات الشهر العقارى والسجل المدني والخدمات البريدية بكافة انواعها من إيداع وسحب وصرف معاشات كما تم تزويد المكتب الجديد ايضا بماكينات " A T M " لصرف المعاشات أيضًا.

بعد ذلك يتوجه وزير الاتصالات ومرافقوه إلى مدينة بنها لافتتاح مكتب بريد بنها الجديد ثم يتفقد مركز خدمة عملاء ومبيعات سنترال بنها 2 ويتفقد مدرسة التربية الفكرية ببنها فى منطقة عزبة الزراعة ومدرسة النور للمكفوفين كما يتفقد الوزير مركز إبداع مصر الرقمية ووحدة التشخيص عن بعد بمستشفى حميات بنها.

 

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