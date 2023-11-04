السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

محافظ القاهرة يفتتح معرض لبيع السلع بأسعار مخفضة بعين شمس

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرضًا لبيع السلع الغذائية بسعر المصنع بعين شمس والذى أقامته المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للإستثمار (المنطقة الاستثمارية ببنها).

افتتاح معرض للسلع بأسعار مخفضة بمنطقة عين شمس

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إقامة المعرض يأتى فى إطار خطة محافظة القاهرة لنشر معارض ومنافذ بيع السلع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق ضمن "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى اطلقها د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين. 

Advertisements

محافظ القاهرة يشهد تجربة حية للتعامل مع مياه الأمطار (صور)

محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمرج


توفير السلع الاساسية للمواطنين

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.
والمعرض المقام داخل مقر الشهر العقارى الجديد بعين شمس سيستمر لمدة 5 أيام ويشمل كافة السلع الأساسية والإستراتيجية خاصة السكر، الزيت، الأرز، منتجات الألبان، الجبن، اللحوم الطازجة والمجمدة بمختلف أنواعها، المنظفات والصابون،المخبوزات  والتى يتم بيعها بأسعار الجملة مع عمل تخفيضات تتراوح بين 10% ـــ 15%  عن أسعار الجملة التى يبيع بها المصنع.

ورافق المحافظ فى جولته إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأحمد منصور مدير المنطقة الإستثمارية ببنها وعدد من قيادات المحافظة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الهيئة العامة للاستثمار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عين شمس منطقة عين شمس

مواد متعلقة

وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يشهدان اصطفاف المعدات الهندسية لمواجهة الأزمات والكوارث

التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يشهدان توقيع بروتوكول لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

محافظ القاهرة يشهد تجربة حية للتعامل مع مياه الأمطار (صور)

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 04-11-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم السبت 04 -11-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 04-11-2023 فى مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة على هذه الطرق غدا

حالة الطقس غدا السبت 4-11-2023 فى مصر

الأكثر قراءة

أبكى الكنيست ومنعت إسرائيل نشره، آخر لحظات جنود الاحتلال قبل تدمير المدرعة نمر (فيديو)

كتائب القسام تهاجم قوات إسرائيلية وتقتل 5 جنود

رسالة قوية من ملك الأردن للقادة العرب بشأن مجازر الاحتلال في غزة

أول تعليق من تركيا بعد استدعاء سفيرها لدى تل أبيب

انقلاب سيارة محملة بأسماك على طريق السويس (فيديو)

لماذا خفضت فيتش التصنيف الائتماني لمصر فى هذا التوقيت؟ خبير يوضح الأسباب

غيابات الطلائع أمام الإسماعيلي وبسيوني يحدد مصير جودوين

بعد تسريب وثيقة سرية تكشف استعداد جيشها للحرب، وزير خارجية دولة عربية يحذر من اشتعال المنطقة

Advertisements

منوعات

المزيد

الوصايا العشر للنجاة من تلوث الهواء

150 ألف منزل في الظلام، رعب في بريطانيا بسبب "سياران"

دراسة حديثة تكشف تصميم جسم نجم البحر

زئير الشمس، زقزقة الأرض، وكالة ناسا تجمع أصوات الكواكب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

أسعار الشوفان اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي في شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برغم مرارته، فوائد الصبر في حياة الإنسان وعواقبه

الإفتاء توضح حكم ممارسة مهنة العلاج الطبيعي وضوابط ذلك

تفسير رؤية السحر في المنام وعلاقته بالمكر والخداع والسلوكيات الفاسدة

المزيد
الجريدة الرسمية