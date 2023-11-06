الإثنين 06 نوفمبر 2023
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سياسة

البابا تواضروس يتلقى تقريرًا عن الخدمة في إيبارشية طنطا

البابا تواضروس، فيتو
البابا تواضروس، فيتو

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا بولا مطران إيبارشية طنطا للأقباط الأرثوذكس.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس ناقش خلال اللقاء مع الأنبا أبرآم عدد من الأمور الرعوية الخاصة بإيبارشية طنطا.

أيبارشية بني مزار تستقبل وفد إكليريكية المحرق

استقبل نيافة الأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا للأقباط الأرثوذكس، ببيت السيدة العذراء والبابا شنوده الثالث للمؤتمرات بقرية الفاروقية التابع للإيبارشية، وفدًا من طلبة الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق)، ويترأس الوفد الأب الراهب القس أرساني المحرقي وكيل الكلية.

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ونظّم اللقاء طلبة الفرقة الأولى بالكلية تحت عنوان اليوم الإكليريكي السادس "سَبِخَةً".

يأتي هذا اللقاء الذي يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الرعوية في كل فروع الخدمة والتدبير الكنسي من إيبارشية بني مزار والبهنسا، حيث قدّم آباء الإيبارشية والخدام الإكليريكيين بها خبراتهم الرعوية المتعددة.

كما تضمن اللقاء بجانب القداس الإلهي كلمة ألقاها نيافة الأنبا أنيانوس بعنوان "الوصايا العشر"، وكذلك مجموعات عمل تم فيها طرح ومناقشة قضايا متنوعة تختص بالخدمة، وفقرات ترفيهية مفيدة تناولت أسئلة مسابقات بين المجموعات.

البابا تواضروس يشهد حفل تخريج الحاصلين على الدورات الدراسية لـ "COPTICAD"

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، احتفالية المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD) بتخريج الحاصلين على الدورات التدريبية الأساسية للمعهد خلال الفترة من عام ٢٠١٩ وحتى عام ٢٠٢٢ من الآباء الأساقفة والكهنة، والتي أقيمت مساء اليوم بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

معهد التدبير الكنسي

وعُرِضَ أثناء الاحتفالية فيلم وثائقي عن المعهد منذ نشأته، وتحدث عميد المعهد الأستاذ الدكتور مجدي لطيف السندي، مقدمًا الشكر لقداسة البابا على دعمه الدائم لـ "COPTICAD" وحرصه على ترسيخ أسلوب العمل المؤسسي في الكنيسة، مؤكدًا أن غَرسَ رؤية العمل المؤسسي يحتاج إلى صبر وعمل وإخلاء ذات، مشيرًا إلى أن الدورات  الأساسية منذ عام ٢٠١٩ وحتى عام ٢٠٢٣، اجتازها ١٧ من الآباء الذين نالوا درجة الأسقفية حديثًا، و٩ من مدبري الأديرة القبطية، و٥٠٠ من الآباء الكهنة وأعضاء مجالس الكنائس وأمناء الخدمة بـ ٢٦ إيبارشية وقطاعًا رعويًّا.
 

وقدمت الدكتورة إيمان نصري شنودة مسؤولة لجنة البحوث والمشروعات بمعهد التدبير الكنسي في كلمتها عرضًا للمشروعات التطبيقية للتطوير المؤسسي في الكنيسة التي قدمها متدربو الإيبارشيات، بينما قُدِّمَت خلال الحفل ستة نماذج من مشروعات التخرج لمجموعات الدارسين من بعض الكنائس والإيبارشيات.

وأُجرِيَ كذلك لقاء حواري شارك فيه بعض المطارنة والأساقفة حول محتوى شعار الدورات الدراسية "الكنيسة مؤسسة روحية مهدفة ومثمرة ونامية".

فيما ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة استهلها بقوله: "هذا يوم فرح وابتهاج، وله دلالات هامة في تاريخ كنيستنا".

ورحب بالحضور وبفريق معهد التدبير الكنسي والتنمية واصفًا أعضاء الفريق بأنهم قامات مخلصة تخدم في الكنيسة بكل محبة وعطاء.

وأضاف: "نعمة كبيرة أن يكون لدينا معهد يحمل اسم التدبير الكنسي والتنمية بين العديد من المعاهد التعليمية الكنسية".

ثم تناول ثلاث نقاط تضمنت توجيهات ونصائح في التدبير الرعوي:
١- احذر من الهوى الشخصي: 
حيث علق: "صعب جدًّا أن يفعل الراعي ما يحلو له في تدبير كنيسته أو إيبارشيته."

ودلل بكلمات السيد المسيح:  "إِنْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ وَرَائِي فَلْيُنْكِرْ نَفْسَهُ وَيَحْمِلْ صَلِيبَهُ وَيَتْبَعْنِي" (مت ١٦: ٢٤) مشيرًا إلى أن هذه الكلمات تؤكد على أنه لا مجال للذات في العمل الرعوي، مؤكدًا على أن إنكار الذات يجب أن يكون منهجًا وأسلوبَ حياة، به سلك ونجح القديسون والأبرار.
مشددًا على أنه يجب أن يكون لنا معايير موحدة في اختيار من يُدعَون للخدمة الكهنوتية.

٢- عملنا يجب أن يكون كاملًا:
فما نقدمه للمسيح يجب أن يكون أفضل شئ، وأورد نصيحة معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس: "تَمِّمْ خِدْمَتَكَ" (٢تي ٤: ٥).
مضيفًا: "يجب أن تكون خدمتنا لها مضمون ورؤية لتكون كاملة متكاملة" مؤكدًا على أهمية التخطيط في الخدمة.

٣- أهمية العمل النظامي والرؤية في الخدمة:
فالخدمة المنظمة ناجحة ومفرحة لله والناس، والمسيح كان مدققًا ومنظمًا في خدمته الجهارية.
واختتم: "أكرر شكري وتقديري واعتزازي بالمعهد وبالعاملين فيه".

وفي الختام تم تكريم الخريجين البالغ عددهم ٦٥٠ شخصًا بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.

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