الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الدقهلية يدشنان التمكين الاقتصادي لصيادي بحيرة المنزلة

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الدقهلية، فيتو

دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التمكين الاقتصادي

وقاموا بوضع حجر أساس مركزي "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"والتمكين الاقتصادي لصيادى بحيرة المنزلة، والذى يخدم نطاق مراكز "المطرية والمنزلة والجمالية".

ويهدف المركز إلى رفع درجة الوعى لدى أسر صيادي بحيرة المنزلة والنهوض بأسرهم مما يحقق التنمية المستدامة، من خلال عدد من البرامج منها الاكتشاف المبكر للإعاقة، والتمكين الاقتصادي للعمالة غير  المنتظمة، وتنظيم الأسرة من خلال برنامج "2كفاية"، وتنمية الطفولة المبكرة ، ومحو الأمية، بالإضافة إلى صحة الأم من خلال برنامج الألف يوم الأولي، ويأتي ذلك تفعيلًا وتنفيذًا للبرتوكول المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الدقهلية.

 

ورافق محافظ الدقهلية النائب احمد الحديدي عضو مجلس النواب عن مركز المطرية، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وتتضمن الزيارة وضع حجر أساس مركز التمكين الاقتصادي لصيادي بحيرة المنزلة، ولقاء مع أسر الصيادين، وافتتاح المركز التأهيل بشربين ضمن مبادرة “حياة كريمة” وإطلاق مبادرة “اتوبيس ياله كفالة” بجامعة المنصورة.

 

"بالوعى مصر بتتغير للأفضل" في قرى حياة كريمة بأربعة محافظات: بنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وعدد من محافظات مصر وذلك بالشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة"، بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدى إلى تحسين جـودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" تستهدف كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأن الحملة ستركز على نشر الوعى بالموضوعات المستهدفة، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.

وأكدت، أنه من المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف سيدة من السيدات فى سن الإنجاب، والتى تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة، وأنه سيتم التعاون مع مع الجمعيات الأهلية والمتطوعين، كما أكدت أن الرائدات المجتمعيات سيكون لهن دورا كبيرا فى التوعية وفى حصر بيانات جميع الأسر بالقرى المستهدفة لتشكيل قاعدة بيانات مركزية يتم تحديث بياناتها دوريا على مدار العام.

لحظة الوصول،فيت 

وأضافت الوزيرة، أن أهم وأخطر التحديات التى تواجه المجتمع المصري فى معركته ضد الفقر والمرض والتطرف تلك الثقافة التى بنيت على التمرد وغياب الوعي، كما أن وراء كل أزمة أو تحدٍ يواجه التنمية شبح اسمه “الوعي”، مشيرةً إلى أن القوة الحقيقية للدولة تكمنُ فى ثقافة شعبها، وأن بقاءَ الدولةِ وتقدمها مرهونٌ بتحضرِ مواطنيها ووعيهم، وأن الثقافةَ المبنيةَ على الوعى الوطنى السليم قادرة على أن تحول المجتمع إلى جنة تتسع للجميع، خاصة أن الوعى ليس مفهوما انعزاليًا ولا إقصائيًا.

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