الدقهلية تتزين بالذهب الأبيض.. سعر قنطار القطن يصل لـ 16 ألف جنيه.. وروشتة النجاة من التغيرات المناخية.. محافظ الدقهلية: نعمل على تذليل كافة العقبات

42 ألفا و652 فدانا، كانت سببًا فى أن يضيء الذهب الأبيض أراضى محافظة الدقهلية المتخصصة فى صنف جيزة 94، ليعود المحصول ويتربع على عرش المحاصيل الزراعية كسابق عهده.

وتضم محافظة الدقهلية 27 حلقة ساهمت بشكل كبير فى التسهيل على المزارعين فى تجميع تداول وتسويق القطن، وتحقيق عائد كبير للمزارعين مما شجعهم على زيادة الإنتاجية، وتم توزيع حلقات القطن حسب المساحات بالمراكز فى مركز بلقاس ٩ حلقات، والاستصلاح والمراقبة ٥ حلقات، مركز أجا حلقة، مركز السنبلاوين ٢ حلقة، مركز المنصورة حلقة، مركز ميت سويد (بنى عبيد) ٢ حلقة، وفى مركز شربين ٤ حلقات، مركز المنزلة ٢ حلقة، وفى مركز منية النصر حلقة، مركز طلخا حلقة.

Advertisements

موسم الحصاد

ويعد مركز بلقاس الأول بالدقهلية فى زراعة القطن يليه مركز شربين، ويبدأ موسم زرع القطن بمحافظة الدقهلية فى شهر مارس، ويتم حصاده بعد 6 أشهر، أى يبدأ الجنى من شهر ٩ وحتى شهر ١١ ينتهى المزارع من القطفة الثانية.

والتقت «فيتو» عددا من العاملات فى أراضى الديرس مركز أجا، وأكدن بدء من سبتمبر الماضى، أما عن يومهن فيبدأ عقب صلاة الفجر بالخروج للأرض وجنى الذهب الأبيض مرددين الأغانى والزغاريد تعبيرا عن الفرحة بالخير للفلاح.

بدوره، أكد الدكتور الشبراوى أمين أستاذ بمركز البحوث ووكيل وزارة الزراعة الأسبق، أن محصول القطن محصول استراتيجى وتجاوزت المساحات المزروعة ٤٠% مقارنة بالعام الماضى، والأسعار التى وصل إليها القطن أسعار نافست العالمية بكثير، حيث وصل سعر القنطار 16 ألفا، وذلك نتيجة تحديث مصانع الغزل والنسيج.

وشهدت محافظة الدقهلية مزادين علنيين للتداول على محصول القطن تحت إشراف الدكتور طارق صلاح سالم، وبحضور أعضاء لجنة متابعة تنفيذ منظومة تداول القطن، وبمشاركة “11” شركة من العاملين فى مجال تجارة الأقطان.

ومنظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الخامس على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى حسب المساحات المزروعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه، ومن خلال المزايدة وصل سعر البيع بالدقهلية 16000 جنيه للقنطار.

التغيرات المناخية

وأوضح المزارع على محمد على الفار، كيفية التعامل مع محصول القطن فى ظل التغيرات المناخية، وشرح كيفية تلافى المشكلات الناجمة عن الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة خلال المرحلة الحرجة من عمر المحصول عن طريق الرى على فترات متقاربة وعدم الرى وقت الظهيرة أو خلال الأوقات التى تشهد ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة.

وقال إن الرش بمخلوط الأحماض الأمينية وخاصة البرولين والهيدروكسى برولين أو الجليسين تساعد بمعدل نصف كجم أو الرش بمحلول سليكات البوتاسيوم أو الماغنسيوم أو سترات البوتاسيوم.

فيما أكد محمد سعد رئيس جمعية المحاصيل الزراعية أن القطن طويل التيلة هو الأعلى إنتاجية وبجودة فائقة ويتميز بالتبكير فى النضج والشكل المندمج للنمو ويتناسب للجنى الآلى والتصافى العالمية، كما أنه مقاوم للذبول، أما أسباب تأخر نضج اللوز فترجع إلى تداخل مراحل النمو الخضرى مع النمو الثمرى نتيجة عوامل جوية غير ملائمة كالارتفاع الشديد فى درجات الحرارة وفى حالات الزراعات المتأخرة، وكذلك الإسراف فى إضافة المقرر الأزوتى.

وقال إن التعطيش والتغريق لهما أضرار تؤدى لحدوث ظاهرة البندقة، وهى عبارة عن صغر حجم اللوز، ويكون التفتيح غير طبيعى، ويحدث اصفرار لعنق اللوز وتصبح اللوزة جافة سهلة الكسر، وقد تظهر هذه الظاهرة على جميع أجزاء النبات.

وفى ثانى مزاد لبيع القطن صنف جيزة 94 طويل التيلة، بمدينة المنصورة، ويضم مزارعين من الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والغربية، والشرقية، بدأ المزاد بسعر ضمان توريد القطن الذى أقره مجلس الوزراء، وهو 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة، ووصل إلى ١٦ ألفا و٧٠ جنيها.

بدوره أكد أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوى والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم فى زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومى، مشيرا إلى أن محافظة الدقهلية تعتبر من أشهر المحافظات فى زراعة، وإنتاج القطن المصرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



