الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

النقل تعفي البضائع من المحاسبة مقابل التخزين في الموانئ لمدة أسبوع

وزير النقل الفريق
وزير النقل الفريق كامل الوزير، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 248، الصادر في 7 نوفمبر 2023، قرار وزير النقل رقم 610 لسنة 2023، بشأن إعفاء جميع أنو اع البضائع العامة من المحاسبة مقابل الانتفاع بالترخيص لمزاولـة نشاط التخزين، لمدة أسبوع.


نص قرار وزير النقل على أن "تعفي جميع أنواع البضائع العامة، والبضائع الصب الجاف والسائل، والحاويات الواردة المملوءة أو الفارغة، والبضائع الخطرة، ووسائل النقـل المختلفـة، وطـرود الأمتعة الشخصية والعينات، ورسائل الدخان، والمجمدات، والطرود الشاذة والمهيئات، من فئات المحاسبة لمقابل الانتفاع بالترخيص لمزاولـة نشاط التخزين، والمستودعات (الأرضيات) المحددة بالبند رقم (۲) الوارد بالمادة (١٧) من قرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه، وذلك لمدة أسـبوع، ومـا زاد علـى ذلـك تستمر المحاسبة بذات الفئات السارية مع مراعاة الزيادة السنوية في تاريخ استحقاقها."


وجاء القرار بعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع بها؛ وعلى قرار وزير النقل رقم ٤١٧ لـسنة ٢٠١٩، بتعديل بعض أحكام قرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦.

Advertisements

وبعد الاطلاع على نتائج الاجتماعات التي عقدت برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تكدس البضائع والحاويات وانتظارات السفن خارج الموانئ؛ وعلى نتائج دراسة مقترح تخفيض مقابل التخـزين للبـضائع والحاويـات الـواردة بالموانئ للمساهمة في تخفيض وتيرة زيادة معدلات التضخم على سلة السلع والخدمات؛ وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع النقل البحرى.

 

 

 

الحكومة تكشف حقيقة زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات

النقل تناقش سبل تعظيم تجارة الترانزيت


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قرار وزير النقل إعفاء البضائع من محاسبة التخزين في الموانئ محاسبة التخزين في الموانئ جريدة الوقائع المصرية الترخيص لمزاولـة نشاط التخزين في الموانئ قرار وزارة النقل

مواد متعلقة

الحكومة تكشف حقيقة زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات

النقل تناقش سبل تعظيم تجارة الترانزيت

وزير النقل: استكمال تنفيذ المرحلة الرابعة للقطار الخفيف بنفس أسعار المرحلة الثالثة

وزير النقل: اتفقنا مع 8 شركات عالمية لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر

الأكثر قراءة

زلة لسان حول حرب غزة تضع رئيس وزراء كندا في مأزق

رسالة علاء مبارك للاحتلال تثير الغضب، والنشطاء يردون: أصبح عندي الآن بندقية

قائد سلاح الجو الألماني يتبرع بدمه لجنود الاحتلال الإسرائيلى (صورة)

منتج مسرحية زواج اصطناعي يفتح النار على كاملة أبو ذكري بعد هجومها على بيومي فؤاد: "إزاي تنتقدي حاجة مشوفتيهاش"؟

قرار حاسم من الأهلي في ملف تجديد عمرو السولية

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة (صور)

محمد سلام، كيف أصبح "هدرس" تريند مصر ومضرب الأمثال خلال 10 أيام

أحمد فتوح يخطط لفسخ تعاقده مع الزمالك، اعرف التفاصيل

Advertisements

منوعات

المزيد

الخلافات مستمرة، هاري يرفض حضور عيد ميلاد والده الـ75

اتهام ملياردير بخوض "مزايدات وهمية"، فدفع 12.4 مليون دولار لنفي التهمة

قيمته 5.95 مليون دولار، سرقة مرحاض ذهبي من قصر الملك في إنجلترا

أنجبت طفلا واحدا، ولكنها أم لـ 22، وتخطط لتحقيق الرقم 100

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 66 جنيهًا في سوق العبور

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي بمنتصف التعاملات

أسعار الخضراوات اليوم، سعر البصل يسجل ارتفاعا جديدا في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يقع الطلاق في حال التلفظ به مع عدم تطهر الزوج والزوجة من الجماع؟.. الإفتاء ترد

تفسير حلم الفستان القصير في المنام وعلاقته بترك الأمور المحرمة والمعاصي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية