النقل تعفي البضائع من المحاسبة مقابل التخزين في الموانئ لمدة أسبوع

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 248، الصادر في 7 نوفمبر 2023، قرار وزير النقل رقم 610 لسنة 2023، بشأن إعفاء جميع أنو اع البضائع العامة من المحاسبة مقابل الانتفاع بالترخيص لمزاولـة نشاط التخزين، لمدة أسبوع.



نص قرار وزير النقل على أن "تعفي جميع أنواع البضائع العامة، والبضائع الصب الجاف والسائل، والحاويات الواردة المملوءة أو الفارغة، والبضائع الخطرة، ووسائل النقـل المختلفـة، وطـرود الأمتعة الشخصية والعينات، ورسائل الدخان، والمجمدات، والطرود الشاذة والمهيئات، من فئات المحاسبة لمقابل الانتفاع بالترخيص لمزاولـة نشاط التخزين، والمستودعات (الأرضيات) المحددة بالبند رقم (۲) الوارد بالمادة (١٧) من قرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه، وذلك لمدة أسـبوع، ومـا زاد علـى ذلـك تستمر المحاسبة بذات الفئات السارية مع مراعاة الزيادة السنوية في تاريخ استحقاقها."



وجاء القرار بعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع بها؛ وعلى قرار وزير النقل رقم ٤١٧ لـسنة ٢٠١٩، بتعديل بعض أحكام قرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦.

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وبعد الاطلاع على نتائج الاجتماعات التي عقدت برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تكدس البضائع والحاويات وانتظارات السفن خارج الموانئ؛ وعلى نتائج دراسة مقترح تخفيض مقابل التخـزين للبـضائع والحاويـات الـواردة بالموانئ للمساهمة في تخفيض وتيرة زيادة معدلات التضخم على سلة السلع والخدمات؛ وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع النقل البحرى.