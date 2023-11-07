الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 430 طربة من مخدر الحشيش فى الإسكندرية والسويس بـ 3.8 مليون جنيه

ضبط 430 طربة من مخدر
ضبط 430 طربة من مخدر الحشيش، فيتو

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على  430 طربة من مخدر الحشيش فى الاسكندرية والسويس بقيمة  3.8 مليون جنيه.

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ضبط 430 طربة من مخدر الحشيش فى الاسكندرية والسويس بـ 3.8 مليون جنيه

 

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة قسمى شرطة (ثان العامرية بالإسكندرية – الجناين بالسويس).

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وأسفرت الجهود عن ضبط 430 طربة من مخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية والسويس بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3 ملايين و850 الف جنيه تقريبًا

 

مديرية أمن الإسكندرية

 

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.. وبحوزته (عدد 230 طربة من مخدر الحشيش وزنت 32 كيلو جرام).

مديرية أمن السويس

 

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجناين.. وبحوزته (عدد 200 طربة من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 2 كيلو جرام).

 

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,850,000) جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار بالمواد المخدرة العناصر الاجرامية مديرية أمن الإسكندرية مكافحة المخدرات والأسلحة

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