الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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حوادث

المؤبد لشقيقين بتهمة الإتجار في الحشيش بالصف

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

 قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شقيقين بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لكلا منهما؛ بتهمة الإتجار في مخدر الحشيش بمنطقة الصف.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي، ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر وائل السيد.

 

وجاء في أمر الإحالة  في القضية رقم 13004 لسنة 2022 جنايات الصف، للمتهمين "ي.س"، وشقيقه "س"، أنهما في يوم 14 سبتمبر 2022 حازا وأحرزا بقصد الاتجار الحشيش القنب في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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وتابعت التحقيقات، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا ناريا مششخنا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما حازا وأحرزا ذخائر 26 طلقة مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها.

 

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