المشدد 3 سنوات لمدير مدرسة وشقيقته لسرقة معلمة وإجبارها على توقيع وصلات أمانة بالصف

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة مدير مدرسة وشقيقته وأخرى بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة سرقة مُعلمة بالإكراه وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة الصف.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي، ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر وائل السيد.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 2949 لسنة 2023 جنايات الصف، للمتهمين "ف. ح"، 52 سنة، مدير مدرسة، وشقيقته "أ"، 51 سنة، ربة منزل، و"س.س"، 37 سنة، ربة منزل، في يوم 22 فبراير الماضي، أكرهوا المجني عليها "سهير. س"، 49 سنة، معلمة، على توقيع سند مثبت لحالة قانونية "عدد ثلاثة إيصالات أمانة" بأن هددوها بسلاح أبيض "سكين".

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وكشفت التحقيقات أن المتهمين سرقوا المجني عليها بطريق الإكراه الواقع عليها؛ حال تواجدها بمسكنها بأن أشهروا في وجهها السلاح الأبيض، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات.

ووجه للمتهمين تهمة أنهم حازوا وأحرزوا سلاحا أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.