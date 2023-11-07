الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

وكيل الأزهر السابق يشيد بموقف محمد سلام بعد الاعتذار عن موسم الرياض

الفنان محمد سلام،
الفنان محمد سلام، فيتو

أشاد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بموقف الفنان محمد سلام بعد رفضه المشاركة في فعاليات موسم الرياض، بسبب الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية. 

وكتب “شومان” عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" لم أكن أعرف اسم محمد سلام وإن كنت أعرفه شكلا فقد رأيته عدة مرات في مسلسل وهو الآن بفضل تصرف تلقائي أصبح معروفا لملايين ومحل تقدير، بينما سقط مشاهير وأصبحوا محل سخرية الملايين".

Advertisements

اعتذار محمد سلام تضامنا مع غزة


كان الفنان محمد سلام تصدر خلال الأيام الماضية حديث رواد مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير “انستجرام” يعتذر فيه عن عدم مشاركته في موسم الرياض، وذلك لتقديم مسرحية زواج اصطناعي.

وقال محمد سلام: "إن شاء الله مفروض هسافر الرياض وهعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض والمفروض هتكون مسرحية كوميدية وفيها استعراضات وأغاني".

وتابع: "كنت على أمل موسم الرياض يتأجل زي ما اتأجل مهرجان الجونة ومهرجان القاهرة أو الموضوع يهدا في فلسطين بس مفيش حاجة حصلت، ولحد دلوقتِ فيه ناس عمالة تموت، فأنا إزاي هروح أعرض والناس بيحصل لهم كدا في فلسطين، ولو أنا عرضت المسرحية وهرقص وهغني كدا هكون زي اللي بيقتلهم بالضبط لأني خذلتهم".

وأردف: "فأنا بعتذر عن عدم مشاركتي في موسم الرياض وما يحدث في فلسطين هي قضية كل مسلم".

وأوضح: "دلوقتِ لما ربنا يتوفانا ونتسأل أنت ساعدت أخوك المسلم في فلسطين عملت له إيه اللي معرفش يعمل حاجة هيسكت، لكن أنا هرد أقول كنت بعمل مسرحية كوميدية بضحك الناس وبرقص وأغني! طبعا لأ، مش هقدر أعمل كدا".

مسرحية زواج اصطناعي

مسرحية زواج اصطناعي من بطولة بيومي فؤاد ومي عز الدين  ومحمد أنور وسليمان عيد ومصطفى غريب.

وتناقش المسرحية الذكاء الاصطناعي وتدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي حول شخصية شروق وفاروق، اللذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية، الذي يستخدم معهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

txt

من شاهبندر الفنانين لإلغاء المتابعة.. كيف تطورت علاقة محمد سلام وبيومي فؤاد؟ (فيديوجراف)

txt

بعد غلقه التعليقات، موقف جديد ومفاجئ من محمد سلام تجاه بيومي فؤاد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

محمد سلام مسرحية زواج اصطناعي عباس شومان الازهر مجمع البحوث الإسلامية موسم الرياض غزة

مواد متعلقة

من شاهبندر الفنانين لإلغاء المتابعة.. كيف تطورت علاقة محمد سلام وبيومي فؤاد؟ (فيديوجراف)

طارق عبد العزيز عن اعتذار محمد سلام لموسم الرياض: شرف لكل فنان مصري

بعد غلقه التعليقات، موقف جديد ومفاجئ من محمد سلام تجاه بيومي فؤاد

محمد سلام يعتذر لأمير كرارة: حقك عليا يا باشا مصر

الأكثر قراءة

رسالة علاء مبارك للاحتلال تثير الغضب، والنشطاء يردون: أصبح عندي الآن بندقية

أحمد فتوح يخطط لفسخ تعاقده مع الزمالك، اعرف التفاصيل

جنرال أمريكي سابق: أردوغان الوحيد في الشرق الأوسط القادر على تدمير إسرائيل

عفاريت تل أبيب، قوات الاحتلال تلجأ إلى الأحجبة والتمائم في مواجهة المقاومة الفلسطينية..وأستاذ إسرائيليات: عائلات الرهائن تستعين بالحاخامات لتحرير ذويهم

الحكومة تكشف حقيقة زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات

7 معلومات عن مخيم المغازي.. المجزرة الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (انفوجراف)

المثلث الذهبي، مشروع الدولة الجديد لتحقيق 8 مليارات دولار سنويا (فيديو)

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الـ11

Advertisements

منوعات

المزيد

أنجبت طفلا واحدا، ولكنها أم لـ 22، وتخطط لتحقيق الرقم 100

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

"كاتي بيري" تكشف وجود خلافات بين دوق ودوقة ساسكس (فيديو)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر البصل يسجل ارتفاعا جديدا في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بداية التعاملات

سعر النحاس في السوق مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023

الجنيه يحافظ على قيمته مقابل اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 معلومات عن مخيم المغازي.. المجزرة الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يقع الطلاق في حال التلفظ به مع عدم تطهر الزوج والزوجة من الجماع؟.. الإفتاء ترد

تفسير حلم الفستان القصير في المنام وعلاقته بترك الأمور المحرمة والمعاصي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية