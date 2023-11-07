وكيل الأزهر السابق يشيد بموقف محمد سلام بعد الاعتذار عن موسم الرياض

أشاد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بموقف الفنان محمد سلام بعد رفضه المشاركة في فعاليات موسم الرياض، بسبب الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية.

وكتب “شومان” عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" لم أكن أعرف اسم محمد سلام وإن كنت أعرفه شكلا فقد رأيته عدة مرات في مسلسل وهو الآن بفضل تصرف تلقائي أصبح معروفا لملايين ومحل تقدير، بينما سقط مشاهير وأصبحوا محل سخرية الملايين".

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اعتذار محمد سلام تضامنا مع غزة



كان الفنان محمد سلام تصدر خلال الأيام الماضية حديث رواد مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير “انستجرام” يعتذر فيه عن عدم مشاركته في موسم الرياض، وذلك لتقديم مسرحية زواج اصطناعي.

وقال محمد سلام: "إن شاء الله مفروض هسافر الرياض وهعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض والمفروض هتكون مسرحية كوميدية وفيها استعراضات وأغاني".

وتابع: "كنت على أمل موسم الرياض يتأجل زي ما اتأجل مهرجان الجونة ومهرجان القاهرة أو الموضوع يهدا في فلسطين بس مفيش حاجة حصلت، ولحد دلوقتِ فيه ناس عمالة تموت، فأنا إزاي هروح أعرض والناس بيحصل لهم كدا في فلسطين، ولو أنا عرضت المسرحية وهرقص وهغني كدا هكون زي اللي بيقتلهم بالضبط لأني خذلتهم".

وأردف: "فأنا بعتذر عن عدم مشاركتي في موسم الرياض وما يحدث في فلسطين هي قضية كل مسلم".

وأوضح: "دلوقتِ لما ربنا يتوفانا ونتسأل أنت ساعدت أخوك المسلم في فلسطين عملت له إيه اللي معرفش يعمل حاجة هيسكت، لكن أنا هرد أقول كنت بعمل مسرحية كوميدية بضحك الناس وبرقص وأغني! طبعا لأ، مش هقدر أعمل كدا".

مسرحية زواج اصطناعي

مسرحية زواج اصطناعي من بطولة بيومي فؤاد ومي عز الدين ومحمد أنور وسليمان عيد ومصطفى غريب.

وتناقش المسرحية الذكاء الاصطناعي وتدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي حول شخصية شروق وفاروق، اللذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية، الذي يستخدم معهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

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