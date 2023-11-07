ضبط 3 عاطلين بصحبتهم 7 أطفال لاستغلالهم فى أعمال التسول

واصلت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة جهودها فى مجال ضبط مرتكبى جرائم إستغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة بالطرق.

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة بحوزته (سلاح أبيض - مبلغ مالى)، وبصحبته 3 أطفال أحداث يقوم باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتعدى عليهم.

كما ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة بحوزتهما (2 سلاح أبيض - مبلغ مالى) وبصحبتهما 4 أطفال أحداث، يقومان باستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، والإستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتعدى عليهم.

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وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول ، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.