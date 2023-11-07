شهد اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء تدشين مبادرة "هنبني ولادنا" في حضور منى على أبوبكر رئيس وحدة حماية الطفل بالمحافظة، صالح أبو هولي، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، وأعضاء الوحدات الفرعية لحماية الطفل بمجالس المدن، وممثلين عن مديريات الشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم ومنطقة وعظ شمال سيناء ومركز اعلام العريش.

سكرتير عام شمال سيناء يشهد تدشين مبادرة" هنبني ولادنا "



ووجه الغندور، بضرورة الاهتمام بالأطفال وتعظيم دور الام في المجتمع لتربية الأطفال، لافتا الي أن مسؤولية تربية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الزوجين، وأن العبء الأكبر في التربية يقع علي عاتق الام نظرًا لانشغال الأب في توفير متطلبات الحياة للأسرة.

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وأشاد الغندور بوحدات حماية الطفل علي مستوي محافظة شمال سيناء علي جهودهم في أداء أعمال الوحدة، من أجل الأطفال، اذ أن أطفال اليوم هم جيل المستقبل.

وقالت مني علي مدير الوحدة العامة لحماية الطفل ان المبادرة تعمل علي تنمية المهارات الحياتية للطفل وبناء قدراته وذلك من خلال عقد تدريبات للأطفال لبناء ثقتهم بأنفسهم وتدريبهم علي مهارات التواصل وكيفية ادارة الوقت حتي يكون ايجابي في المجتمع وقادر علي مواجهة الظواهر السلبية مثل العنف والتنمر ومخاطر الانترنت.



أكدت تنفيذ المبادرة في المدارس ومراكز الشباب والمساجد ومركز اعلام العريش ومجالس المدن والوحدات القروية بالتنسيق مع الوحدات الفرعية والجهات الشريكة.



وعلي هامش تدشين المبادرة قام الغندور بتكريم أعضاء وحدات حماية الطفل علي مستوي محافظة شمال سيناء وتسليمهم شهادات التقدير، تقديرًا لجهودهم في تنفيذ المبادرات الخاصة بحماية الأطفال.