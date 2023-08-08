أزهر الشرقية:  متابعة امتحانات الدور الثاني للقراءات

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٨م امتحانات الدور الثاني لشهادات القراءات بمختلف التخصصات (عالية/ تخصص/ تجويد) ومع بدء امتحانات اليوم الرابع أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أن طلاب الشهادات الأزهرية بمعاهد الشرقية الأزهرية يؤدون الامتحانات في هدوء تام بلا أي معوقات جاء ذلك خلال تفقد فضيلته عدد من لجان إدارة شرق الزقازيق .

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تنفيذ كافة الضوابط المعمول بها

وقال الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمى عن المنطقة الأزهرية بمحافظة الشرقية إنه خلال الزيارة شدد رئيس المنطقة على ضرورة تنفيذ كافة الضوابط المعمول بها لتحقيق مبدأ الشفافية والحياد والحرص على إعطاء كل طالب مايستحق مؤكدًا على منع الغش بكافة طرقه وأشكاله. وكذا يؤدى طلاب مرحلة التجويد الامتحانات في مادتي التوحيد والحديث، بينما أدى طلاب مرحلة العالية الامتحانات في مادتي الفواصل، والعلوم والصحة، كما أدى طلاب مرحلة التخصص الامتحان في مادتي الأدب والنصوص، علوم القرآن الكريم. ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.

رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية

هذا وقد أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمحافظة الشرقية أن منطقة الشرقية الأزهرية اختتمت التصفيات النهائية على مستوى المنطقة مسابقة المشروع الوطني للقراءة للموسم الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، وسط متابعة جادة وإشراف مباشر عبر أيام انعقاد التصفيات.

نتيجة المسابقة على مستوى المنطقة الأزهرية

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز رفيدة محمود محمد بمعهد فتيات عاطف عبد الدايم الابتدائي بإدارة العاشر من رمضان، عن الفئة الأولى وعبد الرحمن محمود محمد السعيد بمعهد العاشر الابتدائي النموذجي، بإدارة العاشر من رمضان، عن الفئة الثانية.وحققت يمنى محمد أحمد عبد الحق بمعهد فتيات عمر بن العاص الإعدادي، بإدارة كفر صقر، وعن الفئة الثالثة حصلت سارة محمد مصطفى عبد العال بمعهد فتيات فاقوس الإعدادي الثانوي، بإداره فاقوس عن الفئة الرابعة.هذا ومن المقرر في وقت لاحق عقد التصفيات الختامية للطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية في وقت لاحق.

المنسق العام للمشروع بمنطقة الشرقية

وقال محمد عطية المتحدث الرسمى عن منطقة الأزهر بمحافظة الشرقية أم فاطمة سويلم منسق المشروع الوطني للقراءة بالمنطقة أكدت أن التصفيات النهائية جاءت بعد الانتهاء من تصفيات المعاهد والإدارات لذات المسابقة وقد تمت َتمت بكل حيادية وأن المشروع الوطني للقراءة التابع لمؤسسة البحث العلمي " مصر- دبي "بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف مستمر في فعالياته للموسم الثالث للمشروع للعام الدراسي 2022/2023 ليواصل رسالته نحو تشجيع تلاميذ وطلاب المعاهد الأزهرية بالشرقية على القراءة النقدية والإبداعية لتحصيل المعرفة والتى تمكنهم من إدراك المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها وصولا لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.